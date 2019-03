Gobierno brasileño no ve conexión entre matanza en Sao Paulo y flexibilización de armas

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro no ve ninguna conexión entre la matanza que dejó diez muertos en una escuela de Suzano (estado de Sao Paulo, sureste) y las medidas para flexibilizar la tenencia de armas que impulsa el Ejecutivo.

Al ser preguntado por la cuestión, el vicepresidente brasileño, Antônio Hamilton Mourão, respondió: "No veo esa cuestión… ¿Me vas a decir que el arma que llevaban los tipos era legal? No lo era, no tiene nada que ver, ¿no?", según declaraciones a la prensa recogidas por el diario local O Globo.

Ministro de Educación de Brasil afirma que la escuela debe ser sagrada

El vicepresidente brasileño también dijo que este tipo de cosas "antes no pasaban en Brasil" y que hoy en día los chavales están "enganchados a videojuegos violentos", intentando buscar una explicación para el crimen.

La mañana de este miércoles 13, dos jóvenes de 17 y 25 años armados con un revólver y un cuchillo, mataron a ocho personas (entre ellos cinco alumnos de entre 15 y 16 años) y se suicidaron poco después; también dejaron nueve heridos, varios de ellos graves.

El pasado mes de enero, el Gobierno brasileño aprobó por decreto la flexibilización de la tenencia de armas.

Desde entonces, cualquier ciudadano brasileño puede guardar hasta cuatro armas en su casa sin que la Policía Federal evalúe previamente si existe alguna necesidad de protección.