Los habitantes de Caracas expresan repudio ante los saqueos en el oeste venezolano

"No debería suceder, estoy en total desacuerdo con eso porque el dueño del comercio no tiene la culpa de que no haya luz o no haya agua, pero son los que pagan; además, eso agrava la escasez y la situación que vivimos", dijo a Sputnik el corredor de seguros Carlos Chirinos, de 60 años y residente de Catia, en el oeste de la capital.

Entre el 11 y 12 de marzo, en medio del apagón, Zulia se convirtió en "tierra de nadie", relataron residentes de ese estado a Sputnik.

La cámara de comercio de Zulia asegura que 350 locales fueron saqueados.

El gobernador Omar Prieto dijo que la ciudad capital, Maracaibo, estaba volviendo a la calma luego de los disturbios.

"Depósitos más grandes de alimentos de la zona industrial, entre otros comercios de la zona norte, fueron saqueados (…) pero no hay hechos que lamentar", dijo Prieto a la prensa.

El funcionario agregó que el Gobierno nacional estaba enviando a Zulia alimentos para paliar la situación.

Estos hechos, aunque estallaron en medio de un malestar social acumulado por la falla constante de electricidad, "representan vandalismo", según habitantes de la capital.

"En el Zulia siempre se va la luz, pero eso no justifica los robos; muchos no se llevaron alimentos, sino ropa, licores, entre otros productos que no son de primera necesidad, yo creo que se aprovecharon de que había una necesidad para robar, los venezolanos no apoyamos eso", dijo a Sputnik Luis Zamora, de 29 años, ayudante de cocina y residente de Cementerio, un sector popular en el oeste de la ciudad.

En Caracas también se reportaron algunos hechos irregulares durante las casi 72 horas que la ciudad estuvo sin luz.

"Por mi casa saquearon una bodega, pero fueron los delincuentes de la zona", indicó Clay Contreras, un latonero de 53 años.

Contreras, residente del barrio hacinado El Mirador, en Petare (este de Caracas), explicó a Sputnik que se encontraba en Altamira (también en el este) intentando conseguir dinero en efectivo para poder ir a trabajar una vez se retomen las actividades.

"No he conseguido retirar efectivo de ningún banco, y gasté lo que tenía en venir hasta acá con mi esposa, el efectivo lo requiero para el pasaje y para comprar gas para cocinar, porque solo lo venden con efectivo", comentó.

En el recorrido que hizo Sputnik, también escuchó a quienes responsabilizaron al Gobierno o a la oposición por este tipo de incidentes.

Para algunos son consecuencia de las malas políticas del presidente Nicolás Maduro, y para otros, de los llamados de la oposición.

Las redes eléctricas venezolanas colapsaron el 7 de marzo tras una avería en la represa hidroeléctrica de Gurí, que abastece el 80% del consumo eléctrico de Venezuela, como consecuencia de un ataque informático al sistema de control automatizado de la central, según el Gobierno.

El apagón afectó los 23 estados del país.

El presidente Nicolás Maduro acusó a EEUU de anunciar y dirigir la guerra eléctrica contra Venezuela.