Abrams fue solo el inicio: los bromistas rusos también embaucaron a Guaidó

Los bromistas telefónicos rusos conocidos como Vovan (Vladímir Kuznetsov) y Lexus (Alexéi Stoliarov) contaron a Sputnik que después de hablar con Abrams lograron contactar con Juan Guaidó.

© Sputnik . Los bromistas rusos le toman el pelo a Elliott Abrams

Eso ocurrió después de que el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos nombrado por Guaidó, Carlos Vecchio, se comunicara con el 'presidente de Suiza' para proporcionarle los datos de contacto del diputado opositor y acordar una hora para la conversación.

Los bromistas destacaron que el presidente autoproclamado insistió en que el diálogo se llevase a cabo a través de WhatsApp o Skype, para evitar que fuera escuchado por alguien más.

En el transcurso de la conversación que tuvo lugar el 20 de febrero, los bromistas le aseguraron a Guaidó que el Gobierno suizo estaba dispuesto a bloquear las cuentas de Nicolás Maduro en los bancos de ese país, pero para ello haría falta una solicitud oficial.

A tal fin, los bromistas le enviaron a Guaidó un borrador de la solicitud en la cual incluso le proporcionaron una pista de lo que estaba ocurriendo. En el documento mencionaron un banco ficticio cuyo nombre está compuesto por sus apodos: "Lexus Vovanial Bank Ltd".

© REUTERS / Marco Bello Broma pesada: la verdadera historia del empresario que 'esconde' el dinero de Nicolás Maduro

Lo que es más, también hicieron mención de la entidad ficticia Tender First Nurlan Baidilda Ltd. En la realidad solo existe la empresa Tender First, según le contó a Sputnik el propio fundador de la compañía, Nurlan Baidilda

Precisamente a esta conversación se refirió Juan Guaidó cuando dijo que había conversado con el mandatario suizo Ueli Maurer sobre el bloqueo de los activos venezolanos en el país europeo.

Obviamente, el ministro de Exteriores de Suiza no tardó en desmentir las palabras de Guaidó y dijo que no hubo ninguna conversación entre Maurer y el autoproclamado presidente de Venezuela.

No obstante, a pesar de ello los bromistas lograron controlar la situación y 'mantuvieron en la palma de sus manos' a Guaidó y Abrams, según explicaron a Sputnik.

"Para no perder el control de la situación le escribimos a Abrams que Guaidó cometió un error al comunicárselo todo a la prensa. Al fin y al cabo, la investigación de las cuentas acababa de comenzar y los miembros del clan de Maduro podrían asustarse y sacar todo el dinero de Suiza. Supuestamente por eso hemos desmentido las palabras de Guaidó sobre la conversación telefónica", dijeron Lexus y Vovan a Abrams.

Por su parte, Elliott Abrams no tardó en responder que de ahora en adelante todo se mantendría en secreto y que le comunicaría a Guaidó "que su comentario fue un error que no debe repetirse".

© Foto : Lexus y Vovan Correo enviado por Abrams a Maurer

Además, el representante estadounidense para Venezuela pidió que 'el presidente suizo' le informe en caso de que Guaidó tarde en enviar los documentos solicitados y prometió "darle un recordatorio".

Luego los bromistas contactaron con el embajador Vecchio, quien prometió que "esto no volvería a ocurrir" y le aseguró al 'presidente suizo' que ya Guaidó estaba elaborando el documento. De hecho, esa misma noche el ‘encargado de negocios' envió el documento firmado por Juan Guaidó.

Solicitud de bloqueo de cuentas de Nicolás Maduro en los bancos suizos enviado al 'presidente de Suiza' © Foto : Lexus y Vovan

Firma de Juan Guaidó sobre la solicitud enviada al 'presidente de Suiza' © Foto : Lexus y Vovan 1 / 2 © Foto : Lexus y Vovan Solicitud de bloqueo de cuentas de Nicolás Maduro en los bancos suizos enviado al 'presidente de Suiza'

En dicho documento, escrito en español e inglés, el autoproclamado presidente solicita que se bloqueen las cuentas de Nicolás Maduro en los bancos suizos, incluido el banco ficticio Lexus Vovanial Ltd.

Curiosamente, según cuentan los bromistas, Abrams se ofreció a conversar nuevamente con Guaidó para asegurarse de que mantuviera todo el asunto en silencio.

© AP Photo / Ariana Cubillos ¿Activos de Nicolás Maduro en Suiza? Bromistas rusos filtran quién está detrás de esa información (vídeo)

Previamente, se hizo pública la conversación que sostuvo Elliott Abrams con los bromistas rusos Lexus y Vovan, quienes también se hicieron pasar por el presidente de Suiza, Ueli Maurer.

Esta conversación los llevó a contactar con Carlos Vecchio, quien publicó en su cuenta de Twitter una parte de la información proporcionada por el 'presidente suizo'.

De hecho, la revista financiera Bloomberg no tardó en tragarse el cebo de los bromistas rusos y publicó un artículo basado en las afirmaciones de Vecchio titulado "Maduro podría tener millones en el fondo Baidilda". Cuando se hizo pública la procedencia real de esta información, Bloomberg se vio obligado a cambiar el titular del artículo.

© Foto : El artículo de The Bloomberg sobre Carlos Vecchio

Los cómicos rusos Lexus y Vovan se han vuelto muy populares en los últimos años gracias a las bromas que le han jugado a varios políticos de alto rango. En el 2016, le tomaron el pelo al presidente de Ucrania, Petró Poroshenko. Ese mismo año, lograron engañar al actual mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, con el que se comunicaron tras el derribo del avión ruso.

En el 2017 llamaron a la entonces ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, en nombre de su homólogo de Letonia y aseguraron que el expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, era un agente del Kremlin.

