Residentes de Caracas recogen agua de tuberías que desembocan en río contaminado

Sputnik realizó un recorrido por la autopista Francisco Fajardo, principal arteria vial de la ciudad, y en diversos puntos específicamente hacia el oeste de Caracas los pobladores se concentraron en los predios del río Guaire, donde desembocan las aguas residuales de la ciudad.

Allí, a la altura de San Agustín y Parque Carabobo los vecinos de diversos sectores populares del país caminaban por la autopista con envases plásticos y a través de una empinada pared bajaban hasta el fétido río para llegar a las tuberías que expulsaban el agua.

Suspenden por 24 horas más las actividades escolares y laborales en Venezuela por el apagón

Niños, personas con discapacidades y adultos llevaban en carretas o a cuestas sus envases tras esperar su turno para llenarlos en medio de la cloaca.

La policía y la Guardia Nacional (componente de la fuerza armada) se situaron cerca del sector Hornos de Cal, en San Agustín, para controlar la situación, luego que los habitantes de la zona cerraran la autopista para exigir al Gobierno la restitución del servicio.

Los vecinos explicaron que desde el 7 de marzo no tenían agua para cocinar, bañarse ni tomar y aseguraron que el líquido con el que estaban recogiendo no olía mal y por ende asumían que no estaba contaminado.

Sin embargo, en el río Guaire solo desembocan aguas servidas.

Mientras, en diversos sectores de la ciudad, entre ellos Roca Tarpeya, y el Paraíso, en el oeste de Caracas, se registraron protestas por la ausencia de agua y las fallas en el suministro eléctrico.

En las faldas del cerro Waraira Repano (también conocido como Ávila) los ciudadanos también hacían filas para recoger agua, pero esta montaña, donde el líquido es cristalino e inodoro, queda al norte de Caracas, distante de los sectores populares del suroeste.

El 11 de marzo también se incrementó la presencia de funcionarios de seguridad y de grupos con banderas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que reclamaron a periodistas la cobertura de las protestas y hacer fotografías, presenció Sputnik.

Las redes eléctricas venezolanas colapsaron el 7 de marzo tras una avería en El Guri, planta hidroeléctrica que proporciona el 80% del fluido de Venezuela, como consecuencia de un ataque informático al sistema de control automatizado de la central.

El apagón afectó los 23 estados del país.

La telefonía fija y móvil tampoco funcionaba en varios estados, según pudo comprobar Sputnik.

El presidente Nicolás Maduro acusó a EEUU de anunciar y dirigir la guerra eléctrica contra Venezuela.

Según denunció el ministro de Información, Jorge Rodríguez, Washington sabía de antemano lo que iba a ocurrir con el sistema eléctrico de Venezuela y así lo confirma la rapidez con la que reaccionaron en las redes el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el senador Marco Rubio.