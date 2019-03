Largas filas para abastecer combustible en Caracas ante apagón

"Yo tengo ya dos horas de cola, para llenar el tanque de mi camioneta, no quiero quedarme sin combustible, porque no sabemos cuánto puede durar esto o si podría ocurrir algo más", señaló a Sputnik Martín Pérez de 46 años.

El servicio eléctrico ha sido parcialmente restablecido este domingo en Caracas, por intervalos de tiempo que no superan las cuatro horas.

Algunos usuarios relataron a esta agencia que se han visto obligados a hacer hasta dos veces las filas frente a estaciones de servicio.

"Cuando volvió la luz salí a echar gasolina, estuve más de una hora, pero se fue y me tocó irme a otra estación de servicio, porque en la que estaba no tenía planta para bombear la gasolina, es decir he tenido que hacer dos veces la cola", señaló Gustavo Díaz.

Esta agencia realizó un recorrido por cinco estaciones de servicio de la ciudad que se encontraban operativas y en todas lo común eran las interminables filas, pero avanzaban con relativa rapidez.

Las redes eléctricas venezolanas colapsaron el 7 de marzo tras una avería en El Gurí, planta hidroeléctrica que proporciona el 80 por ciento del consumo de fluido de Venezuela, como consecuencia de un ataque informático al sistema de control automatizado de la central.

El apagón que comenzó el jueves 7 afectó los 23 estados del país.

La telefonía fija y móvil tampoco funcionaba en varios estados, según pudo comprobar esta agencia.

El presidente Nicolás Maduro acusó al imperialismo estadounidense de anunciar y dirigir la guerra eléctrica contra Venezuela.

Según denunció el ministro de Información, Jorge Rodríguez, Washington sabía de antemano lo que debía ocurrir con el sistema eléctrico de Venezuela y así lo confirma la rapidez con la que reaccionaron en las redes el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el senador Marco Rubio.