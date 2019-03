Procuraduría de Colombia considera que Santrich debe ser extraditado a EEUU

"La Procuraduría, en su calidad de sujeto procesal dentro de la JEP, conceptuó que en este caso no procede la garantía de no extradición para el señor Hernández Solarte, por cuanto el requerimiento de extradición formulado por los Estados Unidos se refiere a hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final, esto es, el 1 de diciembre de 2016", dijo el procurador Fernando Carrillo.

Las declaraciones del Procurador, difundidas por su despacho, se dieron luego de que este viernes ese organismo radicó ante la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal de paz) el concepto de trámite de garantía de no extradición de 'Santrich'.

"Existen elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado", remarcó Carrillo al leer el concepto.

Según la Procuraduría, la extradición "es un importante instrumento de cooperación judicial internacional que tiene como fundamento el interés de los Estados por evitar la impunidad".

En el concepto, la Procuraduría resaltó que en el trámite de garantía de no extradición no corresponde a la JEP ni al Ministerio Público realizar "ningún análisis probatorio que conduzca a determinar la existencia de la conducta y sus circunstancias", por lo que pidió a ese tribunal de paz remitir el expediente de 'Santrich' a la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto señaló que, a su juicio, es la Sala de Casación Penal de esa Corte "la competente para emitir concepto previo a la decisión de extradición".

'Santrich', uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.

El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y puede ser objeto de extradición.

Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, 'Santrich' no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para "evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".

La JEP evalúa si le concede o no el beneficio de la no extradición que solicitó su defensa, por lo que solicitó las pruebas a EEUU que, en todo caso, ha sostenido que no las aportará debido a que los acuerdos de extradición que mantiene con Colombia no lo obligan a hacerlo.

En consecuencia, la extradición de 'Santrich' se encuentra congelada por ahora, mientras que la FARC (convertidas en partido político de izquierda) sostiene que dicho proceso es un montaje entre el Fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar el Acuerdo de Paz y llevar a cárceles de ese país a líderes de la antigua guerrilla.