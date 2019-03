Comercios cerrados y confusión en Caracas tras 20 horas sin luz

"Yo vivo en San Antonio (periferia capitalina) y tuve que quedarme anoche en Caracas, porque no había transporte público, ni teléfono para preguntar si en mi casa había luz, y a esta hora (15:00 GMT) aún desconozco si hay luz allá, no hay señal ni de los teléfonos fijos", expresó Carlos Andrés, de 53 años, a Sputnik.

Cerca de las 8:00 hora local (12:00 GMT), decenas de personas se encontraban en las calles del sureste de la ciudad (zonas de Santa Mónica, Bello Monte, El Valle).

Muchos salieron de sus viviendas con la intención de acudir a sus trabajos o llevar a los niños a la escuela desconociendo que el apagón, que comenzó el jueves a las 16:52 hora local (20:52 GMT), había afectado a todo el país y que incluso las autoridades habían suspendido la jornada laboral y educativa.

"Pensé que la luz se había ido solo en esta zona, y como no tengo señal en mi teléfono fijo ni en el celular decidí salir a las 4:00 (10:00 GMT) de mi casa, como siempre, para ir a dejar a mi hijo en la guardería para luego ir a mi trabajo", señaló a esta agencia Candi Santaella, de 27 años.

En la ciudad, solo algunos kioscos, panaderías y puntos informales de ventas de frutas y verduras se encontraban abiertos a las 12:00 (16:00 GMT) hora local, en un recorrido realizado por esta agencia.

Sin embargo, solo recibían dólares en billetes de baja denominación y bolívares (moneda local) en efectivo.

"Solo reciben efectivo, porque como no hay luz ni señal telefónica los puntos de venta (aparatos de pago electrónico) no funcionan; el problema es que tampoco hay bolívares en efectivo", dijo a esta agencia Vladimir Ricón, de 47 años.

En Venezuela, desde finales 2016, es casi imposible conseguir en bancos o cajeros dinero en efectivo; el Gobierno ha denunciado que se trata de una estrategia de intereses opositores para afectar su economía.

Esta situación complica el traslado de la población, así como la compra de alimentos, en medio del apagón.

Yinesca Rodón, de 33 años, indicó a esta agencia que ella y su hija de 13 tenían más 17 horas sin poder comer.

"No he podido cocinar en mi casa ni una arepa (bollo típico venezolano) porque mi cocina es eléctrica; sumado a eso no tengo agua, y realmente no tenía pan, ni queso en casa como para resolver y no encuentro forma de pagar, porque no reciben pago con tarjeta de débito y no puedo hacer ni una transferencia porque no hay internet", agregó.

Por su parte, funcionarios policiales señalaron a esta agencia que a pesar del apagón no se habían reportado hechos graves, como robos o saqueos a comercios.

Además, señalaron que el jueves estuvieron casi hasta la 1:00 hora local (5:00 GMT, ocho horas después del apagón) sacando a los pasajeros del transporte subterráneo, especialmente a los que se trasladarían a zonas periféricas de la capital.

Algunos incluso tuvieron que pasar la noche en las instalaciones del comando policía de Plaza Venezuela.

Mientras, en un recorrido por los principales hospitales de la ciudad, trabajadores de estos centros dijeron a Sputnik que el apagón impidió su funcionamiento habitual, ya que la mayoría cuenta con generadores propios solamente en las áreas de emergencia, y no para el resto de sus servicios.

A las 13:00 hora local (17:00 GMT) comenzó a reportarse el restablecimiento intermitente del servicio en algunos sectores de Caracas, así como en algunas zonas del estado Vargas (norte).

El equipo político de la gobernación de Vargas reportó a Sputnik que se encontraba activado un plan de contingencia en el principal aeropuerto internacional del país, el Simón Bolívar, así como en los puertos del país de esa entidad, lo que ha permitido su operatividad a pesar del apagón.

Las interrupciones del servicio eléctrico son frecuentes en Venezuela, en particular en el estado de Zulia (noroeste).

Los autoridades atribuyen los apagones a actos de sabotaje de enemigos del Gobierno que buscan desestabilizar al país

Críticos del Gobierno sostienen que las fallas obedecen a falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico.