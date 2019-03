Coordinadora Feminista de Chile quiere que toda la sociedad haga huelga por las mujeres

"Nosotras estamos convocando no solo a las mujeres a plegarse a esta huelga general, sino que a toda la población, a la sociedad completa", afirmó Schneider.

La agenda política y social de esta semana en Chile ha estado marcada por lo que será la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Eso se debe a que múltiples organizaciones sociales se han adherido al llamado de la organización Coordinadora Feminista 8M a realizar una huelga masiva de mujeres a nivel nacional.

Organizaciones sindicales, el Colegio de Profesores de Chile, líderes de opinión, figuras de televisión, diputadas, senadoras, y muchas mujeres de ese país anunciaron que se plegarán a la huelga, no asistirán a sus trabajos y participarán de la masiva marcha.

Schneider explicó que faltar al trabajo e ir a la marcha no es la única forma de plegarse a la convocatoria, sino que existen muchas más.

"Tenemos un instructivo que explica las 100 formas de sumarse a la huelga, por ejemplo, para las mujeres que no puedan parar, pueden colocar un delantal afuera de sus puestos de trabajo, pueden ir a trabajar con una cinta violeta en la muñeca, organizar velatones (poner muchas velas en el piso), etc", dijo.

La activista enumeró algunas demandas que promoverán a través de la huelga como "el fin a la violencia contra la mujer y a los femicidios, trabajo digno, terminando con el sistema privado de pensiones y terminar con la educación sexista en colegios y universidades".

También promueven la despenalización del aborto en todas sus causales, una nueva ley de inmigración con enfoque de género, una ley de medios con perspectiva feminista, enfocada contra la publicidad y televisión machista, y el fin a la precarización de la vida de las mujeres.

"Incluimos demandas en temas de migración y racismo porque el feminismo está en contra de cualquier discurso de odio, queremos construir una sociedad radicalmente más democrática", afirmó Schneider.

Las agrupaciones convocadas por la Coordinadora Feminista 8M rechazaron la postura que ha tomado el Gobierno de Chile frente a la huelga.

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, afirmó en una entrevista que rechazaba la movilización porque "corresponde a un movimiento de oposición, y excede los temas de la mujer".

También se ha manifestado el presidente Sebastián Piñera quien dijo que la huelga "no es necesaria" porque el "Gobierno tiene la causa asumida".

Schneider afirmó que los dichos de las autoridades son "muy desafortunados, nosotras no estamos representando a una parte de la sociedad, no somos extremistas, estamos reivindicando las demandas de los movimientos sociales, y no nos importa si esto pasa en este Gobierno o si hubiera pasado en el anterior".

Este 8 de marzo se realizará una marcha nacional en las principales ciudades de Chile, se instalarán lienzos en contra de la educación sexista en los colegios, se realizará un partido de fútbol feminista, se llevarán a cabo talleres de prevención de violencia de género y una serie de eventos culturales.