Expresidente chileno Lagos critica nuevo bloque latinoamericano Prosur

"Hablando sobre los temas de política exterior y los temas que le interesan a los chilenos pienso que la creación de Prosur es un error", dijo Lagos del Partido por la Democracia (centro-izquierda) en entrevista con Radio Duna.

Prosur es una instancia regional impulsada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera (independiente, derecha), y otros jefes de Estado de Latinoamérica que busca reemplazar a la actual Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur).

La primera reunión de Prosur se realizará en Chile el próximo 23 de marzo y ya hay algunos mandatarios confirmados como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Colombia, Iván Duque.

El exmandatario opositor criticó en general la manera en que Piñera ha llevado su política internacional, y en particular rechazó la creación de Prosur.

Lagos argumentó que la instancia está ideologizada, y aseguró que "no puede haber una entidad latinoamericana que sea ideológica, eso no está en el orden de las cosas".

"Una institución debe ser permanente, no tiene que ver con una ideología, tenemos que ser capaces de entendernos los presidentes con distintas ideologías porque si no como América Latina no nos van a escuchar", firmó.

/ Agregó que "otra cosa es que pueda haber una coincidencia en un momento dado, en que América del Sur esté más a la izquierda o más a la derecha por sus presidentes".

El exmandatario dijo que tuvo la oportunidad de hablar de esto con Piñera.

Contó que le dijo que "si quiere hacer un gesto, entonces invitemos como Alianza del Pacífico a los amigos del Mercosur [Mercado Común del Sur] e incorporemos a Brasil y Argentina, y ahí si le creo, porque tenemos una relación de norte a sur todos integrados".

La Unasur es una organización intergubernamental conformada por 12 países sudamericanos.

En 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su membresía a la organización.

Desde el 2017 la secretaría general de la Unasur, que se inauguró en 2015, está vacante; el último secretario general fue el colombiano Ernesto Samper.

Unasur se creó en 2007 en la Isla Margarita (Venezuela), con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez como su principal impulsor.

El organismo estaba integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.