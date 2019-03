Tres oficiales agredidos durante celebración de carnaval en Caracas

"Hay tres heridos, dos policías y un Guardia Nacional (componente de la Fuerza Armada); hubo una situación de orden público y al aplicar control, lo chamos (jóvenes) que estaban en la plaza lanzaron piedras y latas a los funcionarios, incluso el militar recibió golpes", relató el funcionario policial a Sputnik.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Despliegan en Venezuela más de 200.000 funcionarios de seguridad por carnavales

El hecho se registró a las 16:50 hora local (20:50 GMT), en una de las fuentes del Paseo Los Próceres, donde se encontraban adultos y niños con sus disfraces celebrando los carnavales.

"Estábamos jugando tranquilos, y no fue en contra de los guardias, no fue por tema político, sino que ellos empezaron (a lanzar bombas con agua a los guardias) y los guardias empezaron a defenderse, pero se empezó a meter mucha más gente, y lanzaron botellas, y ellos respondieron lanzando gases lacrimógenos", dijo a Sputnik una de las jóvenes que estuvo presente en los hechos, quien prefirió no ser identificada.

Esta situación relataron los asistentes al evento, se ha registrado también en años anteriores.

"Un montón de desadaptados que vinieron a bañarse en la fuente (…) después se empezaron a meter con la gente, lo mismo del año pasado", dijo a esta agencia Xiomara Alarcón.

Radio: En pleno carnaval, volvió Guaidó

Desde el lunes se realiza en el Paseo Los Próceres un desfile de disfraces, así como conciertos y otras actividades culturales.

En los últimos cuatro años estas actividades han culminado en hechos similares.