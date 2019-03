Diputado: discurso de presidente argentino no obvió que economía pasa mal momento

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Mauricio Macri, no desconoció la realidad económica que atraviesa el país en su alocución ante la Asamblea Legislativa con el que abrió el 137º periodo de sesiones del Congreso, valoró el diputado oficialista Juan Carlos Villalonga en conversación con Sputnik.

"Creo que fue una apertura realista, en el sentido de que el presidente no obvió que la economía argentina y mucha gente están atravesando un momento malo", expresó el legislador de la coalición Cambiemos.

En su cuarto y último discurso ante diputados y senadores del Congreso, el mandatario detalló el "proceso de ordenamiento que está de algún modo permitiendo pensar que la economía pueda relanzarse este año con bases más sólidas", opinó el legislador.

"El año pasado hubo una serie de episodios que excedieron la órbita de decisión del Gobierno y que impactaron en la economía, pues solo por la sequía se perdieron 8.000 millones de dólares", puso a modo de ejemplo Villalonga.

En su disertación, Macri mencionó como factores desestabilizantes la corrida bancaria que depreció el peso argentino un 84,6% a lo largo de 2018 y la desconfianza que generó la denominada causa "de los cuadernos", que investiga la presunta red de sobornos que existió entre el Gobierno anterior y diversos empresarios del país.

El diputado agregó que "uno no puede jactarse de que está en una administración sin errores; los ha habido, pero en estos fenómenos que impactaron fuertemente el año pasado sus principales componentes han estado fuera del margen de maniobra del Gobierno".

Éxitos

El presidente también destacó los logros de su administración como el hecho de que la "justicia tenga en plena libertad para poder avanzar en casos de corrupción sin interferencia del poder político, o tengamos un Estado activo en el combate a las mafias y al narcotráfico", añadió el diputado.

"También hubo un énfasis en el ordenamiento institucional y en la transparencia en la discusión política, pues el hecho más relevante que se dio el año pasado fue el debate en torno a la legalización del aborto", pese a que la ley fue rechazada por el Senado, consideró el legislador.

Con la actual gestión "las obra públicas que se empiezan se terminan, y no hay escándalos de corrupción, así que no hemos dimensionado lo que esto significa", manifestó.

En resumen, el diputado reconoció que se sentía "cómodo con este discurso, fundamentalmente porque ninguna de las situaciones complejas que vivimos es soslayada".

Medidas insoslayables

El Gobierno afronta este año su cuarto y último año de mandato, impelido a acelerar las medidas de ajuste que en un principio pensaba tomar de manera gradual hasta que impactaron las turbulencias externas, contextualizó Villalonga.

"Esto desnudó que no estábamos para poder resistir, y hubo que pensar en un programa para acelerar lo que se pensaba hacer de la mano del Fondo Monetario Internacional, que te presta plata y te da respaldo a niveles baratos, pero como contraprestación te obliga a seguir procesos, como llegar al déficit fiscal en un año", evaluó el diputado.

La recesión en la que se encuentra el país desde septiembre pasado, tras dos trimestres de caída económica consecutiva, "por más que se planifique, no va a ser dañina, pero Argentina no habría podido evitar, si no, una crisis como la de 2001", aseguró el legislador.

El presidente Macri ya ha anunciado sus intenciones de postularse a las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.