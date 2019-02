La verdadera crisis humanitaria no está en Venezuela: mira qué pasa en Colombia

El 7 de febrero de 2015 la Asociación Shipia Wayuu presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que investigue la violación al derecho a la vida en la que el Estado colombiano ha estado incurriendo durante (al menos) la última década.

© AFP 2018 / Diana Sanchez Corte Constitucional: derechos de niños de La Guajira colombiana son vulnerados

En los últimos ocho años han muerto más de 4.800 niños wayuu por desnutrición y falta de acceso al agua en la Guajira (norte).

El 11 de diciembre de 2015 la CIDH determinó medidas cautelares para hacer frente a esta contingencia. Sin embargo, "la situación sigue siendo la misma que se denunció", dijo a Sputnik Javier Rojas Uriana, representante legal de la Asociación. "El Gobierno de Santos y el de ahora [han hecho] oídos sordos".

"La crisis humanitaria que vive nuestra población wayuu es por falta de suministro de agua —por el represamiento del río Ranchería—, la contaminación y la muerte de los niños wayuu por causas asociadas a la desnutrición", explicó Rojas Uriana. Hay cerca de 14.000 personas afectadas.

Más: Denuncian muertes de 16 niños en Colombia por desnutrición, la mayoría indígenas

A pesar de que el Gobierno ha llevado adelante "alguna acción", el panorama "no ha cambiado en nada": "Siguen muriendo los niños semana tras semana en el territorio, la diferencia es que los padres ya no denuncian esta situación por la revictimización que reciben", indicó.

© AFP 2018 / Luis Robayo Defensoría: indígenas colombianos son amenazados por grupos armados ilegales

En ese sentido, el líder wayuu recordó que este febrero la vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, viajó hasta la Guajira para inaugurar pilas públicas (estanques para el suministro de agua a la comunidad), pero enseguida apuntó: "¿Qué van a suministrar, si no hay agua?". "En la Guajira simplemente no hay agua para la población, y lo que se puede suministrar no alcanza para las necesidades de la comunidad", aseguró.

"Este Gobierno no ha dado la atención necesaria, han hecho oídos sordos frente la situación, es preocupante", hizo hincapié.

Además de las muertes de los niños wayuu, Rojas Uriana señaló que las "madres gestantes e integrantes de la tercera edad" también mueren por desnutrición y falta de acceso al agua, pero sin embargo, las autoridades invisibilizan la situación.

También: Indígenas de Colombia denuncian exclusión de censo para determinar población del país

"Siempre señalan que un mayor de edad no es posible que muera por hambre, siempre dicen se murió por una fiebre, por una diarrea, pero no por causas vinculadas a la desnutrición", afirmó.

En 2016 la CIDH amplió las medidas cautelares para proteger a las mujeres embarazadas y durante la lactancia, en 2017 a los adultos mayores y ancianos.

Rojas Uriana también contó que a raíz del decaimiento de la situación en Venezuela "ha venido incrementando la situación de hambre y necesidad en la Guajira", ya que la población wayuu que vive en la Guajira venezolana está migrando hacia la colombiana. "Los recursos que hay en una comunidad, el agua, por ejemplo, si alcanzaba para una semana para la comunidad, hoy no alcanza para dos días porque ha aumentado la población", expresó.

"Colombia desafortunadamente mira la crisis humanitaria del vecino país, pero no está mirando la crisis humanitaria que nosotros vivimos aquí, que es aún peor, porque los niños mueren todos los días, todas las semanas por esta situación", concluyó.