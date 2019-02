López Obrador reafirma llamado al diálogo y solución pacífica en Venezuela

"Voy a decir algo importante: convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer porque la Constitución [mexicana] habla de la solución pacífica de controversias, no a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia", dijo el mandatario en el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

© AP Photo / Rebecca Blackwell Qué es la 'doctrina Estrada', el principio por el que México rechaza intervenir en Venezuela

López Obrador reiteró la postura de su Gobierno ante la crisis política en ese país sudamericano: "solución pacífica a los conflictos, mediante el diálogo, para atender el asunto de la ayuda humanitaria que se acuda a la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y a la Cruz Roja y que no se politice este tema, lo digo con todo respeto".

Al mismo tiempo reafirmó la frase del prócer mexicano Benito Juárez, que fue presidente varias veces en el siglo XIX, "nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, los términos de condena polarizan".

Además de apegarse a la política de principios en la Constitución mexicana "que siempre se ha aplicado en los mejores tiempos", ratificó "la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de la controversias, no quiero meterme en eso, es muy claro".

Finalmente dijo que "México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros gobiernos y otros pueblos".

Además, López Obrador, expresó este 26 de febrero su "solidaridad" con el periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo de la cadena Univisión, que supuestamente fueron retenidos en el Palacio de Miraflores tras una entrevista con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Desde ahora le expreso mi solidaridad [a Ramos], desde aquí; pero no quiero involucrarme en un asunto que está muy polarizado, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, quiero primero atender nuestros asuntos", dijo el mandatario al respaldar a la vez una "protesta" emitida la noche del lunes por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sobre esa detención.