¿Cuál es el verdadero objetivo de EEUU en América Latina?

Tras el fracaso de la operación para ingresar la supuesta ayuda humanitaria en Venezuela, EEUU planea intensificar la presión sobre las autoridades venezolanas, informó el periódico The Washington Post. Sputnik conversó acerca del posible desenlace de la crisis venezolana con el profesor de Historia Alan McPherson.

El catedrático y director del Centro de Estudios de Fuerza y Diplomacia de la Universidad del Temple (Filadelfia, EEUU) considera que la crisis venezolana representa en cierta medida un nuevo caso de intervención estadounidense en los asuntos internos de otros Estados. El experto recordó que el país norteamericano ha intentado durante siglos "cambiar los regímenes" en América Latina.

"Muchas de sus acciones resultaron exitosas. (…) Su verdadero objetivo, por lo visto, es asegurar los suministros estables de petróleo en el mercado estadounidense. [Para conseguirlo] Washington utiliza la democracia y los derechos humanos", enfatizó.

El intento fallido de suministrar ayuda humanitaria a Venezuela "fue una victoria de Maduro"

También mencionó que casi todas las intervenciones de EEUU en el siglo XX fueron unilaterales y se realizaron de manera violenta.

"Desde los años 90 del siglo pasado Washington casi siempre actuó de manera multilateral, es decir junto con otros países latinoamericanos, con las fuerzas de todo el mundo y contando con el apoyo de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos y la ONU", aseveró.

Además, el experto explica que durante los últimos 50 o 60 años EEUU cambió Gobiernos en Guatemala, Granada y Panamá. "A veces trajo consigo la democracia y a veces implantó una dictadura", añadió.

Según McPherson, hoy en día existen métodos que pueden ayudar a prevenir la intervención estadounidense en Venezuela. Los esfuerzos urgentes de los Estados latinoamericanos es uno de estos métodos. La mayor parte de los países de la región no quiere que se produzca una intervención abierta de EEUU en Venezuela y países como México están tratando de ofrecer sus servicios intermediarios.

"La no intervención es una piedra angular de la diplomacia interamericana y por eso usualmente si existe otra manera de llegar a un acuerdo, los países latinoamericanos previenen cualquier tipo de intervención militar", agregó.

En los últimos años la política de varios países de América Latina ha experimentado serios cambios.

"Para los Gobiernos de Argentina, Brasil y Colombia la intervención militar no es un serio problema. Sin embargo, eso no significa que cualquiera de estos países quiera que ésta se lleve a cabo. Simplemente reconocieron a Guaidó lo que no implica la necesidad de cambio de régimen en Venezuela", declaró.

Sin embargo, el experto calificó de "sin precedentes" el hecho de que tantos países hayan reconocido "una presidencia alternativa". McPherson considera que la presencia de la ayuda en la frontera no representa un paso humanitario sino un acto puramente político.

"Es probable que el nivel de violencia se incremente en la frontera de Venezuela con sus vecinos. Una de las causas por las que la ayuda humanitaria está allí es para provocar la reacción de Maduro y sus fuerzas y, como consecuencia, tratar de aumentar la presión sobre ellos", anotó.

De acuerdo con McPherson, Venezuela "puede convertirse en una Siria latinoamericana donde el presidente venezolano conserve su poder y su gobierno se haga más cruel".

El presidente venezolano Nicolás Maduro cerró la frontera terrestre con Brasil el 21 de febrero. Lo hizo ante el anuncio de que por allí podrían ingresar cargamentos de medicamentos y alimentos para prevenir las posibles provocaciones. Posteriormente la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez, anunció el cierre de los puentes fronterizos con Colombia.

El suministro de ayuda humanitaria a Venezuela busca "socavar la soberanía del país"

La oposición venezolana anunció que el 23 de febrero ingresarían por la frontera cargamentos con alimentos y medicamentos donados por EEUU y otros países, los cuales fueron tildados por el presidente Nicolás Maduro como "migajas" y "un show para justificar una intervención en el país".

Rodríguez, por su parte, enfatizó que en Venezuela "no hay crisis humanitaria" y recordó que en el marco del derecho internacional se procede a una ayuda humanitaria solo en caso de catástrofes naturales y conflictos armados. Las autoridades venezolanas advirtieron que cualquier vehículo que ingresara a su territorio sin autorización sería considerado como blanco militar.

Venezuela responsabiliza a EEUU y a sus aliados de haber orquestado la autoproclamación del opositor Juan Guaidó el pasado 23 de enero como "presidente encargado" del país caribeño, hecho que el presidente Maduro calificó de un intento de golpe de Estado.

