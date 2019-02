Presidente chileno pide "recuperar la democracia" en Venezuela durante visita a Colombia

"Nuestra presencia aquí es para solidarizar con la lucha del pueblo venezolano por recuperar la democracia de forma pacífica dentro de la Constitución, y para eso el mejor camino es tener elecciones libres, transparentes y democráticas lo antes posible convocadas por el presidente encargado, Juan Guaidó", dijo Piñera tras arribar al Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de la ciudad colombiana.

Piñera, que dio declaraciones junto con el mandatario colombiano, Iván Duque, acusó al Gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro de no ser democrático.

"Todos sabemos que el Gobierno de Maduro no es democrático (…), que no hay libertad de expresión, no hay libertad de conciencia, no hay independencia de poderes (…) y este siglo XXI la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos no reconoce fronteras", señaló.

Asimismo, dijo que con una delegación de su país trajo hasta Cúcuta ayuda humanitaria compuesta por alimentos y medicamentos "para el pueblo venezolano".

Por su parte, Duque agradeció a Piñera por participar en el "cerco diplomático" contra Maduro, mediante el cual Colombia, Estados Unidos, algunos países integrantes del Grupo de Lima y alrededor de cuarenta naciones más piden al líder chavista que abandone el poder.

"El haber fortalecido el Grupo de Lima, el haber permitido este cerco diplomático desde el Grupo de Lima, tiene una gran significancia", dijo Duque, quien agregó que de ese modo "se le ha quitado cualquier pretensión de legitimidad a la dictadura y a la usurpación en Venezuela".

© Sputnik . Ruptly Así llega a Venezuela la ayuda humanitaria desde Rusia

Más temprano también arribó a Cúcuta el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para repasar el acopio de las ayuda humanitaria donadas por varios países y que se prevé entregar el 23 de febrero a través de cuatro puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela.

El 22 de febrero se desarrolla en Cúcuta, en la entrada del puente internacional Tienditas, el concierto "Venezuela Aid Live", mediante el cual se espera recaudar 100 millones de dólares en 60 días que se destinarán para ayudas en Venezuela, según ha dicho su principal organizador, el magnate inglés Richard Branson, propietario del Grupo Virgin.

El 5 de enero el diputado Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral en desacato desde 2016.

El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura.

Más aquí: El suministro de ayuda humanitaria a Venezuela busca "socavar la soberanía del país"

Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Guaidó fue reconocido de inmediato por los EEUU, a los que se sumaron unos 50 países.

Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.

México y Uruguay se negaron a reconocer a Guaidó, se declararon neutrales y propusieron un diálogo entre las partes para superar la crisis.