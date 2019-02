Senador ruso insinúa que la ayuda humanitaria a Venezuela esconde estratagema militar

"Cualquier ayuda humanitaria se entrega con un consentimiento de las autoridades legítimas, cualquier suministro no autorizado disimularía una operación militar", dijo Kosachov.

El senador alerta de que "el 23 y el 24 de febrero podrían tener lugar provocaciones directas con el uso de la fuerza y relacionadas con los suministros de ayuda humanitaria".

Kosachov añadió que el Consejo de la Federación de Rusia está dispuesto a emitir una declaración si la situación en Venezuela se agrava.

Durante la reunión con Gil el senador ruso también expresó la disposición de Rusia a dialogar con la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

Además, abordaron la asistencia humanitaria rusa al país caribeño.

"Por nuestra parte expresamos apoyo a la asistencia humanitaria a la nación amiga venezolana", comentó a los medios Kosachov.

Asimismo, el senador ruso apuntó que Rusia no tiene dudas sobre la legitimidad de las elecciones celebradas en Venezuela y considera a Nicolás Maduro el presidente legítimo.

"Rusia no tiene dudas de que las elecciones fueron legítimas y cumplieron con las normas internacionales y la posición de Rusia no ha cambiado (…) consideramos al señor Maduro el presidente legítimo de Venezuela, no conocemos a otro presidente", dijo Kosachov en la reunión con el vicecanciller venezolano Yván Gil.

También señaló que Rusia está lista para prestar ayuda, incluso a través de la línea parlamentaria, a establecer un diálogo político entre el Gobierno y la oposición venezolana.

El senador ruso expresó la esperanza de que todos los que deseen el bienestar al pueblo venezolano, adoptarán la misma posición: la posibilidad de resolver la situación en Venezuela solo a través de un diálogo.

Kosachov subrayó que Moscú considera a Caracas un socio estratégico "es una política equilibrada y prometedora", dijo.

El ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela fue planteado como un objetivo inmediato por el jefe del Parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó , quien se autoproclamó presidente encargado del país el 23 de enero y fue de inmediato reconocido por EEUU.

Además, fue reconocido por la mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima y varias naciones más del continente americano, así como por buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea.

Mientras que Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, respaldaron al actual Gobierno venezolano.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostiene que la ayuda humanitaria es un montaje para habilitar la intervención extranjera de su país y asegura que Guaidó es un títere de los planes golpistas de Washington.

La oposición venezolana anunció que el 23 de febrero ingresarán por la frontera los cargamentos con alimentos y medicamentos donados por EEUU y otros países, los cuales fueron tildados por Maduro como "migajas" y de "un show para justificar una intervención en el país".

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a su vez, enfatizó que en Venezuela "no hay crisis humanitaria" y recordó que en el marco del derecho internacional se procede a una ayuda humanitaria solo en caso de catástrofes naturales y conflictos armados.

El Gobierno venezolano ha advertido que cualquier vehículo que ingrese a su territorio sin autorización será considerado como blanco militar.