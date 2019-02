La Armada de Chile llama a la población a no consumir sepias que vararon en el norte del país

SANTIAGO (Sputnik) — La Armada de Chile confirmó que si bien no existe peligro medioambiental por la masiva varazón de sepias en el norte del país, hizo un llamado a la población a no consumirlas para evitar intoxicaciones, dijo a Sputnik el subjefe de la Capitanía de Puerto de Caldera (norte), Álvaro Llanos.

"No existe peligro medioambiental por la varazón de las jibias [como son llamadas las sepias en Chile], pero es importante recalcar que este producto no es apto para el consumo, porque puede ser que no hayan muerto al salir de la orilla, sino que hayan estado muertas desde antes", señaló Llanos.

El pasado fin de semana en la costa de la localidad Bahía Inglesa, en el norte de Chile, se produjo un extraño incidente: los habitantes del sector se encontraron con una masiva varazón de sepias muertas a la orilla de la playa.

​No obstante, Llanos explicó a Sputnik que la varazón no solo se produjo en Bahía Inglesa, sino que también llegaron sepias a las costas de las localidades de Playa Blanca y playa El Chuncho, del mismo sector.

Personal de la Capitanía de Puerto de Caldera junto con funcionarios del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad y personal de @sernapesca realizaron limpieza de playa, tras masiva varazón de jibias en Bahía Inglesa.

​Durante todo el fin de semana la Capitanía de Puerto de Caldera de la Armada de Chile, junto a la municipalidad de Caldera, trabajó para recoger los moluscos muertos, y algunas especies fueron llevadas a laboratorios para analizar las causas de su muerte.

"La razón de por qué vararon las jibias aún es desconocida, pero se está estudiando por qué aparecieron muertas en la playa, existen algunas tesis que se barajan como el repentino aumento de la temperatura en el agua", dijo Llanos.

El subjefe de la Capitanía explicó que si bien la varazón no produjo riesgos ambientales, sí generó malestar en la población debido al mal olor que desprende la sepia muerta, pero confirmó que tanto la Armada como las autoridades locales actuaron a tiempo para retirar las especies.

​La Secretaría Regional del Ministerio de Salud (Seremi) de Atacama (norte) hizo un llamado general a la población de no retirar ni consumir las jibias varadas, y respetar las zonas en que la Armada trabaja para la limpieza.