Un analista afirma que Fujimorismo no está acabado porque en Perú nadie se muere en política

LIMA (Sputnik) — Con la caída de Keiko Fujimori, la líder del partido opositor Fuerza Popular (derecha), el fujimorismo en Perú está muy debilitado, pero no podría asegurarse su fin, dijo a Sputnik el politólogo Carlos León Moya.

"En la política peruana nadie se muere y el fujimorismo podría volver encarnado en Kenji Fujimori [hermano y enemigo político de Keiko]", opinó a Sputnik el politólogo por la Universidad Católica de Perú.

Además, Moya aseguró que "es altamente improbable que Keiko se recupere de los últimos escándalos de Odebrecht".

Sin embargo, matizó que "recién tiene 43 años" por lo que en el largo plazo pueda "resucitar" políticamente.

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), está actualmente encarcelada preventivamente por 36 meses e investigada por la Fiscalía de haber recibido dinero de la polémica constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.

Keiko inició el presente periodo parlamentario (2016-2021) con una bancada con 73 representantes en un Congreso de 130 curules, los cuales ahora se han reducido a 55, perdiendo la mayoría absoluta que hizo que tuviera un control, en palabras de León Moya, "autoritario" y "obstruccionista" del parlamento.

El analista sostuvo que uno de los ejemplos de cómo en Perú los políticos no mueren a pesar de haber cometido malas acciones es el caso del expresidente Alan García, quien a pesar de haber tenido un primer Gobierno (1985-1990) de "pésimos resultados" pudo acceder a un segundo mandato en 2011.

Además, el analista recordó que Keiko, estuvo muy cerca de ganar la presidencia en 2016, con un 49,88% de los votos, a pesar de reivindicar la figura de su padre quien terminó su administración "de corte autoritario" con graves escándalos de corrupción.

El retorno de Kenji

La pugna más importante que ha tenido Fuerza Popular (derecha) ha sido la protagonizada por los hermanos Keiko y Kenji Fujimori en 2017.

Kenji se marchó del partido en enero de 2018 junto con otros 10 congresistas disidentes, formando un bloque que apoyó al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

En junio pasado, Kenji Fujimori junto a otros dos congresistas de su bloque fueron suspendidos por 120 días con los votos de Fuerza Popular; a los tres se les acusaba de haber negociado favores políticos para evitar la destitución de Kuczynski.

A pesar de superar los 120 días de suspensión, los tres congresistas no han sido readmitidos en el Parlamento debido a que sus reemplazantes son miembros de Fuerza Popular, opinan los críticos del fujimorismo.

Así, el reingreso de Kenji y los dos disidentes le quitarían tres curules a Fuerza Popular, algo que para un partido debilitado es mucho.

Sin embargo, con Fuerza Popular sin mayoría, evitar la reincorporación de Kenji es difícil de lograr, por lo que mucho se especula con su retorno al Parlamento para fundar lo que algunos juzgan como un nuevo fujimorismo.

Sin embargo, para Moya es difícil que Kenji tenga un fuerte impacto en el Legislativo.

"Ahora el fujimorismo ya no tiene mayoría absoluta y el presidente Vizcarra no lo necesita [a Kenji] como sí lo necesitaba Kuczynski [para evitar su destitución], por eso creo que por el peso de su bancada, no va a tener mayor protagonismo en lo que queda de este Gobierno", asevera el experto.

No obstante, León Moya asegura que Kenji está mostrando una postura política más "liberal", en oposición al conservadurismo de Keiko, lo que podría hacer que se convierta en abanderado de un nuevo fujimorismo que sobreviva a los escándalos de corrupción.

Un alto número de políticos de Perú se han visto envueltos en tramas de corrupción relacionadas a la constructora brasileña Odebrecht.

Esto incluye a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como a la lideresa del partido opositor Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori.