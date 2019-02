AMLO reafirma la consulta sobre la termoeléctrica a la que se oponía el activista asesinado

"Es lamentable el asesinato, se tiene que hacer la investigación y conocer la causa y castigar a los responsables (…), sobre la consulta, pienso, con respeto a otros puntos de vista, que la mejor manera de resolver problemas es preguntando a la gente para no equivocarnos, lo mejor es preguntar y el método más educado es el método democrático que sean los ciudadanos los que decidan", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

"No tenemos ningún inconveniente de que se atraiga la investigación a manos de la Fiscalía General (….), no hay que tener miedo a la democracia, ni miedo a la gente, no pensar de que el pueblo necesita tutela y es menor de edad o se va a dejar manipular", añadió el jefe del Ejecutivo.

Samir Flores Soberanes del líder un movimiento campesino contra el gasoducto y una planta termoeléctrica fue asesinado a balazos en su casa, la madrugada, hora local, del miércoles pasado.

El presidente llamó a quienes se oponen al proyecto de un gasoducto de más de 170 kilómetros ya construido, que costó al Gobierno unos 1.000 millones de dólares, a que "no intenten aprovechar estos hecho por motivos políticos ideológicos".

Esa infraestructura energética comenzó a construirse hace 10 años, pero falta terminar apenas 140 metros de un acueducto hasta la planta de ciclo combinado, que opera a gas y agua.

"Nada de carga ideológica, si tiene problemas con nosotros que se actúe con honestidad y en buena lid, que se resuelvan las diferencias por las vía pacífica, no se confundan, nosotros no somos represores, ni somos conservadores, ni 'fifís' [elitistas]", puntualizó López Obrador.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDT) responsabilizó al Gobierno de México y al propio presidente por el asesinato.

El Frente publicó el 11 de febrero una carta abierta dirigida a López Obrador, advirtiéndole que "sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio contra los defensores de la tierra y el agua, al anunciar la consulta pública (…) podría generar mayor violencia y lo invitamos a que reconsiderara su posición".

También el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que tiene bases en cinco municipios del sureño estado de Chiapas responsabilizó por este crimen "al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos a la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir".

López Obrador respondió este 21 de febrero a los zapatistas rebeldes, citando su propia consigna: "¿Que no se trata de mandar obedeciendo, o solo fue una frase retórica demagógica?, (somos) gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, hay que investigar a fondo, castigar a los responsable, es responsabilidad de la autoridad de nosotros y la fiscalía", puntualizó.

