Policía de Brasil busca aprehender más de 40 avionetas por tráfico internacional de drogas

En un comunicado, la policía informó que se están cumpliendo "54 mandatos de prisión (…) el bloqueo de cuentas bancarias de aproximadamente 100 personas y empresas involucradas, la aprehensión de 47 aeronaves y el secuestro de más de 13 haciendas con más de 10.000 cabezas de ganado bovino".

