El presidente chileno defiende su viaje a Colombia para entregar ayuda humanitaria a Venezuela

"Uno de los principios más nobles y hermosos de política exterior de Chile es su firme compromiso y defensa de la libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, estos principios deben ser defendidos siempre y no reconocen fronteras, por eso voy a Cúcuta, a defender la libertad en Venezuela", afirmó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

​El senador opositor Alejandro Guillier (centro-izquierda) criticó en entrevista con Sputnik la manera en que Piñera está llevando las relaciones internacionales de Chile en general y con Venezuela en particular.

El presidente "está rompiendo la tradición histórica de nuestro país, que es buscar siempre la solución pacífica de los conflictos", expresó el legislador a Sputnik.

"Lo que está haciendo Piñera es intervenir en la política interna de un país para sacar ventaja personal, y esa posición, que solo representa al Gobierno de turno, está perjudicando a todo el Estado de Chile", añadió.

Algunas de las críticas que recibió el mandatario chileno fueron a raíz de los incendios forestales que están afectando la zona centro sur del país.

El senador socialista Juan Pablo Letelier (centro-izquierda) escribió en Twitter que "mientras en varios puntos del país solicitan apoyo internacional para enfrentar los incendios forestales, Piñera anuncia un viaje a Cúcuta para ayuda humanitaria a Venezuela, insólito".

​El excanciller chileno Heraldo Muñoz (centro-izquierda) publicó también en Twitter que está "a favor de enviar ayuda humanitaria a Venezuela, pero ello no es sustituto de gestión chilena para viabilizar salida negociada y pacífica a crisis venezolana".

"No me explico cómo viajar a Cúcuta contribuye a salida pacífica y constitucional en Venezuela, según el presidente no hay gestión diplomática en marcha, no se habla con el Vaticano para explorar condiciones mínimas de un diálogo, ni hay coordinación con la Unión Europea", agregó Muñoz.

Piñera se reunirá con el presidente colombiano Iván Duque en la ciudad fronteriza de Cúcuta, y se comprometió a entregar entre siete y ocho toneladas de medicamentos y alimentos para Venezuela.