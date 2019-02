Roger Waters: concierto en Colombia es un plan de EEUU para controlar a Venezuela

"Nada de esto tiene que ver con una ayuda humanitaria, esto tiene que ver con que Richard Branson está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar el control de Venezuela, nada de lo que están promoviendo tiene que ver con las necesidades del pueblo venezolano, nada tiene que ver con la democracia, nada tiene que ver con la libertad, mucho menos con ayuda", dijo Waters en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

© AFP 2018 / Justin Tallis Millonario Richard Branson anuncia concierto de recaudación de fondos para Venezuela

El 15 de febrero, el empresario inglés Richard Branson, fundador del grupo Virgin, anunció la realización de un concierto en la ciudad colombiana de Cúcuta (Norte de Santander, noreste) el próximo 22 de febrero para recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria en Venezuela.

El multimillonario afirmó que el concierto será transmitido en vivo "a millones de personas en todo el mundo" y que su objetivo es recaudar 100 millones de dólares en 60 días.

Por su parte, Waters indicó que en Venezuela no existe una dictadura como han querido hacer ver hacia el extranjero.

"Tengo amigos que están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de eso está sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos está vendiendo al resto del mundo", señaló.

En respuesta al concierto en Colombia, el Gobierno de Venezuela anunció que organizará un espectáculo en el puente fronterizo Simón Bolívar el 22 y 23 de febrero.

Los lemas del evento serán "Para la Guerra Nada" (en relación a un tema de la cantante colombiana Marta Gómez) y "Hands off Venezuela" (Manos fuera de Venezuela).

El Gobierno venezolano ha rechazado la ayuda humanitaria que impulsa la oposición a través de Estados Unidos, por considerar que se trata de un pretexto para invadir el país y propiciar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

La oposición asegura que los materiales de asistencia reunidos del lado colombiano de la frontera ingresarán a Venezuela el próximo sábado 23 de febrero por la ciudad de Cúcuta.

Venezuela atraviesa una crisis política que se agravó el 23 de enero, cuando el diputado opositor Juan Guaidó, elegido titular del parlamento unicameral pero desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia, se autoproclamó "presidente encargado" del país.

Inmediatamente fue reconocido por EEUU, varios países de la región y de Europa.

Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán y Turquía, reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.