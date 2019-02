Excanciller brasileño Nunes dimite a organismo de inversiones por investigación Lava Jato

"Hasta ahora no he tenido acceso a los autos del caso en que soy investigado, pero la repercusión negativa de este incidente es un hecho ineludible, que me mortifica a mí y a mi familia, y que también puede afectar al Gobierno de su excelencia", expresó el excanciller al presentar su dimisión en una carta al gobernador de São Paulo, el conservador João Doria.

Fiscalía de Brasil pide 80 años de cárcel para exministro de Temer

La Policía Federal registró la mañana de este martes la casa del exministro con una orden de aprehensión de documentos, sobre su supuesta participación en el esquema de coimas de la constructora Odebrecht.

Nunes ahora presidía la InvestSp, una agencia para atraer inversiones al estado de São Paulo, y además de canciller fue senador por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal apoyo de Temer en el Gobierno.

Esta es la segunda investigación a la que se enfrenta en el marco de la Operación Lava Jato; en 2017 el Tribunal Supremo Federal ya autorizó otra investigación por supuesta financiación ilegal de campaña, también relacionada con Odebrecht.