Diputados mexicanos postergan reforma que daría más poder al director de petrolera estatal

"Se decidió reprogramar la reunión que teníamos programada para atender aportaciones y opiniones de otros grupos parlamentarios", acerca de la llamada Ley de Pemex, dijo el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, representante del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional.

El diputado oficialista dijo que la gerencia de la petrolera, cuyos impuestos representan casi el 20% de los ingresos fiscales del Gobierno, siga funcionando sin cambios "a pesar de que no ha sido muy eficiente".

El proyecto plantea que Pemex debe garantizar la seguridad energética nacional y llevar al máximo la renta petrolera para el Estado, ante la caída de la producción en los últimos 14 años, causada por la política que endeudó a la empresa con más de 100.000 millones de dólares, según el oficialismo.

López Obrador respondió el martes ante una pregunta sobre ese proyecto de ley, que "no hay iniciativa de parte nuestra, nosotros no aprobamos eso, el Ejecutivo no quiere ninguna modificación en ese sentido".

El mandatario dijo que su negativa al proyecto de su partido es para "no dar excusas a los que han saqueado a Pemex, ningún pretexto de que actuamos con arbitrariedad".

El titular del Ejecutivo agregó que el argumento de terminar con el monopolio petrolero estatal con la Reforma Energética anterior fue esgrimido por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) "para quedarse ellos con el monopolio privado".

La semana pasada, una investigación de la organización civil México Evalúa estableció que la iniciativa de reforma a la Ley de Pemex, presentada el 9 de enero pasado por Morena, debilitaría el esquema de Gobierno corporativo, porque "centraliza el poder en el director general y elimina los contrapesos al interior de la empresa".

Ese proyecto, según los expertos independientes, afectaría "los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; incrementa la interferencia política en los procesos de toma de decisión y reduce los contrapesos al interior de la empresa, lo que tendría consecuencias negativas para Pemex".

La organización exhortó al Congreso para que ese proyecto de reforma sea discutido en el mecanismo legislativo de "parlamento abierto".

Desde el comienzo del nuevo Gobierno, en diciembre pasado, López Obrador anunció un cambio de rumbo para Pemex con la promesa de fortalecerla y aumentar su producción.