López Obrador defiende la creación de la Guardia Nacional en México

"Tenemos un problema serio de inseguridad y violencia, que creció porque los gobiernos anteriores no atendieron las causas, no combatieron la pobreza, no se ocuparon en garantizar la seguridad pública", dijo el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

López Obrador defendió un dictamen aprobado en comisiones del Senado, para crear la nueva corporación, que tendrá 50.000 efectivos, solo con los votos del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

© AP Photo / Anthony Vazquez La Guardia Nacional de AMLO: ¿Más poder a las Fuerzas Armadas o más seguridad para el pueblo?

Ese dictamen fue rechazado la noche del lunes 18 por todos los partidos opositores, que se retiraron de las comisiones con la advertencia de que se pronunciarán en contra cuando el proyecto sea sometido a votación del pleno, donde necesita tres cuartas partes de los votos para consumar la reforma, que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

"Los gobiernos anteriores simularon que enfrentaban el problema con operativos, pero todo en un esquema de publicidad, con la detención de líderes de organizaciones delincuenciales, sin atender el problema de la inseguridad", argumentó el mandatario.

López Obrador asegura que no cuenta con efectivos suficientes para atender el problema, ya que solo dispone de 20.000 policías federales para enfrentar la inseguridad, porque el resto son agentes son administrativos.

Asimismo sostuvo que el rechazo a la creación de una Guardia Nacional se debe a la oposición del Partido Acción Nacional (PAN centroderecha) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Hay una actitud partidista de la oposición en el Senado y la Cámara de Diputados (…), pero decimos con toda claridad que el PAN y un grupo de dirigentes del PRI actúan en bloque en contra de creación de la Guardia Nacional", aseguró el presidente.

Sin embargo, la iniciativa también fue rechazada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) y el Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata).

© AFP 2018 / Hector Guerrero El Gobierno mexicano lanza un plan de acción con militares para combatir delitos

López Obrador dijo que son necesarias otras reformas para que sean considerados delitos graves la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral.

"Hoy resulta que quienes utilizaron como recurso solo el uso de la fuerza y desataron la violencia, que convirtieron el país en un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país", denunció el jefe de Estado.

El presidente insistió en que la nueva corporación respetará los derechos humanos y habrá un control en el uso de la fuerza.

Entre los militares "existe una actitud de cambio en las prácticas que por las características anteriores se llevaban a cabo; una actitud muy sensible de asistir a la población y ayudarnos a resolver el problema de la violencia, y creo en este giro del Ejército y la Marina", sostuvo el mandatario.

© Sputnik / Eliana Gilet Familias buscan desaparecidos en México en una brigada independiente (fotos)

"Somos distintos, diferentes, vengo de un movimiento liberal y ellos son conservadores, cada quien que tome su camino (…), es muy hipócrita esa postura", puntualizó.

López Obrador asegura que su estrategia es opuesta a la década de guerra frontal de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, que dejó de 200.000 personas muertas y más de 40.000 desaparecidas.

En esa época los militares cometieron abusos, denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera del país.

