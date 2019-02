Incidentes en Buenos Aires en una protesta de productores de verdura

"Hoy arrancaron intentando que no bajemos la mercadería, una vez lo hicimos me acerqué como abogado de la organización y les pedí que esperasen, que había gente grande, niños, y me respondieron con gas lacrimógeno", dijo Segesso.

© REUTERS / Agustin Marcarian Multitudinaria manifestación en Buenos Aires reclama tierra, techo y trabajo

Agregó que la UTT tenía "un acuerdo de palabra hasta que hoy el Gobierno de la ciudad decidió sacarnos, no hubo lugar al diálogo".

Como organización gremial que representa a pequeñas familias productoras, la UTT había convocado un "feriazo" (protesta efectuada con una feria) en la Plaza Constitución de Buenos Aires como vienen "haciendo hace casi seis meses en más de 100 municipios" de todo el país, afirmó Segesso.

La jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezada por el alcalde Horacio Rodríguez Larreta (oficialista), "levantó en enero un acuerdo de palabra que teníamos para poder realizar los feriazos", añadió Segesso.

También: Furia en las calles de Argentina por aumentos tarifarios en medio de masivos cortes de luz

Numerosos transeúntes se habían acercado a adquirir verdura a precios más económicos, una ventana que le permite a la UTT organizar asambleas de consumidores para concientizar sobre la tierra y la soberanía alimentaria.

Sin poder negociar o conversar con la Policía de la ciudad, "nos sacaron con balas de goma", continuó Segesso.

"Nosotros como UTT habíamos convocado una asamblea de consumidores, pero la Policía no esperó ni un segundo, respondieron con gas lacrimógenos", insistió el abogado de la organización.

El consumidor paga un 400% más de lo que reciben los pequeños productores, de acuerdo a la UTT, que produce más del 60% de los alimentos que se consumen en el país.

La agrupación representa a unas 15.000 familias repartidas en 14 de los 24 distritos del país, pero a nivel nacional son 200.000 los agricultores que se dedican a trabajar la tierra, procedentes en su mayoría de la agricultura familiar.

"La mayoría de las familias no tiene tierra propia, eso conlleva vivienda precaria, no poder planificar la vida ni la producción", reveló el abogado.

© AFP 2018 / Evaristo Sa Indígenas brasileños protestan en varias capitales contra las políticas de Bolsonaro

Dado que los trabajadores de la agricultura familiar apenas acceden al 13% de la tierra cultivable, la UTT ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley de acceso a la tierra para que se otorguen créditos accesibles con el fin de que los agricultores puedan ser propietarios del terreno que trabajan.

Perteneciente a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la UTT ha advertido en varias ocasiones que la economía argentina se está primarizando, al convertirse el país en un exportador neto de soja y maíz que lleva a que la tierra esté cada vez menos diversificada.