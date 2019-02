La presidenta del Senado de Bolivia renuncia a nacionalidad chilena tras críticas recibidas

"El día de hoy de forma expresa ante el Consulado General de Chile he presentado mi renuncia voluntaria a la nacionalidad que adquirí por el principio jurídico jus sanguinis que me une a mi madre y que es consagrado por el derecho internacional", anunció Salvatierra en declaración a la prensa.

Salvatierra, nacida en Santa Cruz (este), de 29 años y ascendente figura del oficialismo, se había convertido en blanco de críticas y pedidos de renuncia desde que hace dos semanas se reveló su doble nacionalidad, como hija de padre boliviano y madre chilena, quienes se conocieron en condición de exiliados.

La joven política, que preside el Senado desde fines de enero, explicó que aunque su madre la inscribió en el consulado chileno cuando ella era menor de edad nunca ejerció la nacionalidad del país vecino.

"No quiero que esto se entienda como un acto de desprendimiento, soy y siempre seré una mujer absolutamente orgullosa de ser boliviana, de haber nacido y crecido en mi querida Santa Cruz, y desde niña me adherí a las causas que me unen a mi pueblo boliviano y a nuestra patria Bolivia", aseguró.

El excónsul de Bolivia en Chile, Freddy Bersatti, había pedido la semana pasada la renuncia de Salvatierra a su condición de senadora, advirtiendo un supuesto riesgo para la seguridad nacional.

En réplica, el canciller Diego Pary afirmó que la doble nacionalidad no era un problema sino un derecho de algunas personas.

"Ojalá esta situación se cierre hoy, pido disculpas al pueblo boliviano si esto en algún momento generó alguna incomodidad; no quiero que queden dudas ni especulaciones, la única nacionalidad desde mi nacimiento y con la cual crecí es la boliviana", remarcó Salvatierra.

La doble nacionalidad por derecho sanguíneo está reconocida por la constitución boliviana sin más requisito que la inscripción en el consulado correspondiente.

