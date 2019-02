Un segundo lote de ayuda humanitaria para Venezuela llegará a Cúcuta

La ayuda llega "en respuesta al llamado del presidente interino [Juan] Guaidó para brindar asistencia humanitaria internacional a su pueblo", informa la Cancillería de Colombia en un comunicado.

En el evento se espera la presencia de representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, y representantes del presidente del parlamento venezolano.

Las primeras ayudas aun se encuentran en este centro de acopio, e incluyen "alimentos de emergencia y medicinas para atender las necesidades más apremiantes de los venezolanos más vulnerables", precisó la Embajada.

Los kits que se preparan en Cúcuta son "suficientes para alimentar más de 5.000 venezolanos durante diez días" e incluyen artículos como aceite vegetal, harina, lentejas y arroz".

La entrega de la ayuda se encuentra en espera debido a que Guaidó y miembros de la oposición afirmaron que será el 23 de febrero cuando se traslade a Venezuela.

"Digánme ustedes ¿Cuándo EEUU ha ayudado a alguien ¿Por qué Donald Trump, no ayuda a los 40 millones de pobres que hay en EEUU, que no tienen vivienda, que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen nada […] No, Venezuela sale adelante con trabajo, trabajo y dignidad. Trabajo y Dignidad, y resultado: ese debe ser nuestro norte, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro compromiso", dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una alocución.

Por otra parte, el magnate inglés Richard Branson, fundador del grupo Virgin, anunció la realización de un concierto en la ciudad colombiana de Cúcuta (Norte de Santander, nordeste) el próximo 22 de febrero para recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria en Venezuela.

"Vamos a organizar un hermoso concierto para atraer la atención mundial sobre esta inaceptable crisis, se quiere recaudar fondos para la ayuda humanitaria esencial", dijo Branson en un video que circula en redes sociales y cuya veracidad fue confirmado por el grupo Virgin en un comunicado.

​Venezuela atraviesa una crisis política que se agravó el 23 de enero pasado, después de que el titular del parlamento, de mayoría opositora, Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado" del país.

Inmediatamente fue reconocido por EEUU y poco más de una decena de países americanos y la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea.