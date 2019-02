Sacerdote mexicano deplora encierro de migrantes en frontera con EEUU

"Eso está muy mal, porque los tienen como encarcelados, los han amenazado, es una falta de respeto a sus derechos humanos y es totalmente deplorable y condenable", dijo Solalinde, asesor gubernamental en derechos humanos, al final de una reunión con responsables de la cartera de Gobernación, a cargo de la política interior.

© REUTERS / Atef Safadi/Pool Sacerdote Solalinde: Trump saca provecho de nueva ola migrante en México

En el albergue de esa ciudad mexicana, fronteriza con Eagle Pass, los migrantes protagonizaron conatos de violencia contra policías del estado de Coahuila y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) la noche del martes y la tarde de este miércoles, y algunos cientos de centroamericanos fueron trasladados en autobuses a otros puntos fronterizos.

Solalinde criticó el desempeño del INM y la policía provincial en Piedras Negras, y agregó que "tampoco alcanzo a ver la acción solidaria de la diócesis católica ni la ayuda de las demás iglesias", para coordinar con las autoridades locales ayuda humanitaria.

"Lamentaría mucho que surja una especie de vacuna contra migrantes y que se aprovechen políticamente las actitudes xenófobas que han surgido", dijo el líder religioso, al referirse a comentarios en las redes sociales que tildan a los migrantes de "malagradecidos" como ocurrió el año pasado en Tijuana, fronteriza con California, EEUU.

Asuntos relacionados: López Obrador reitera que la política migratoria de México defiende a migrantes

© REUTERS / Jose Cabezas Qué oculta la nueva caravana de migrantes

Desde octubre pasado, México registró "una experiencia inédita con llegadas masivas de migrantes inducidos a formar caravanas, que generó problemas del Gobierno anterior para atenderlos", explicó el líder religioso.

Sin embargo, durante este año, hasta el 11 de febrero, el nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó 13.270 tarjetas migratorias como visas de trabajo "por razones humanitarias", con el objetivo de tener una migración "ordenada, segura y regular", en Chiapas, fronteriza con Guatemala, Ciudad de México, y Piedras Negras, Coahuila (frontera norte).

Desde la semana pasada el INM entregó un total de 1.344 solicitudes de tarjetas en el albergue instalado en Piedras Negras.

Experiencia piloto

El sacerdote de 73 años señaló que la aplicación de una nueva política migratoria apegada al Pacto sobre Migración de Naciones Unidas "es una experiencia piloto".

Los episodios de rechazo a migrantes e inconformidad de los centroamericanos en ciudades de la frontera norte "ameritan una evaluación, para saber qué paso y establecer procedimientos, en caso de futuras llegadas masivas de migrantes, para calcular todos los impactos sociales y geopolíticos", indicó.

Solalinde considera que la alcaldía de Piedras Negras no sabía cómo actuar ante una irrupción masiva de migrantes, similar a la que recibió Tijuana a finales del año pasado.

"La alcaldía no sabían qué hacer; pero me temo que podría pasar de no entender a no querer, y es posible que comiencen a operar intereses políticos", advirtió.

El religioso galardonado con el Premio de Derechos Humanos 2012 dijo que las autoridades provinciales "tienen que considerar que es un flujo migratorio inducido, que la salida de los lugares de origen es la inseguridad y la pobreza; pero que la forma en que se lleva a cabo es contraproducente, porque no es necesario llevar a la gente en caravanas".

Temas relacionados: México reitera que no será "tercer país seguro" para inmigrantes que esperan asilo de EEUU

Las tarjetas migratorias les permiten a los centroamericanos viajar o hacer lo que decidan con seguridad social "pero tampoco lograran más organizando caravanas, porque esa no es una conducción normal de auténticos defensores de sus derechos", sentenció.

© REUTERS / Alexandre Meneghini México presidirá mecanismo centroamericano de protección de refugiados

El programa de atención no se ha reflejado en la normalización de la vida de miles de centroamericanos, a pesar de que todos tienen permiso para trabajar y ya no tienen problema para desplazarse.

"Quizá no lo saben o no lo comprenden, que pueden trabajar y hacer su vida mientras les contestan a sus solicitudes EEUU", puntualizó.

Nunca antes había llegado un flujo tan grande de migrantes a Piedras Negras y la ciudad no estaba preparada.

En la frontera norte, las autoridades mexicanas deben buscar una solución "porque la situación es cada vez más delicada, México está en una situación difícil, no se trata nada más de una ayuda humanitaria necesaria, sino acumulada, si no se encuentra un cauce se puede complicar", advirtió.

En la reunión con personal de la subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas en la cartera de Gobernación, el sacerdote solicitó una evaluación de las medias cautelares que lo protegen por amenazas de muerte "para tomar una decisión sobre mi seguridad", puntualizó.

La mayor parte de más de 13.200 personas que llegaron en caravanas cruzaron territorio mexicano están en varios puntos de la frontera norte con EEUU.