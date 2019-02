Expresidente Arias declara ante Fiscalía costarricense por denuncias de abuso sexual

"En los últimos 50 años, en los diferentes cargos que he ocupado en la vida pública de este país, siempre les he contestado, a los periodistas, todas las preguntas que me han hecho; sin embargo, en esta ocasión, mi abogado me ha solicitado que no dé declaraciones", afirmó Arias a los periodistas según un video publicado por el periódico digital CR Hoy.

Por su parte, el Ministerio Público decidió no pedir medidas cautelares contra el dos veces mandatario, de 78 años.

"Estando de por medio la investigación por ser hechos similares existe una protección para referirse, por esa razón don Óscar no va a hacer declaraciones", acotó el abogado de Arias, Erick Ramos, quien pidió respeto para las partes denunciantes.

En la audiencia también se le notificó a Arias de los delitos que le imputan así como las pruebas en su contra.

Ocho mujeres afirman haber sido acosadas o abusadas sexualmente por Arias, pero solo la psiquiatra Alexandra Arce y la exmodelo Jazmín Morales lo acusaron ante la Fiscalía Adjunta de Género, que ya comenzó un proceso que, según fuentes judiciales, podría demorar varios años.

Arias, abogado, economista y politólogo, recibió el Nobel de la Paz en 1987 por su papel en las negociaciones que pusieron fin a los conflictos armados de América Central de la década de 1980.