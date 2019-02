Las nuevas tecnologías obligan a formar profesionales integrales en la radio cubana

LA HABANA (Sputnik) — En medio de las celebraciones por el Día Mundial de la Radio, la periodista cubana Angélica Paredes aseguró a Sputnik que las nuevas tecnologías no ensombrecen el funcionamiento de la radio, sino que obligan a formarse como profesionales integrales.

"Las nuevas tecnologías no ensombrecen el funcionamiento de la radio, sino que "vinieron a dar luz, a hacernos crecer no solo como profesionales de la palabra, sino como profesionales integrales que seguirán defendiendo la inmediatez de una radio que no apagará su sonido, y que lo sigue multiplicando para Cuba y para el exterior", comentó la radialista cubana a esta agencia.

© Sputnik / Patricia Lee Wynne Sputnik e Instituto Cubano de Radio y Televisión acuerdan cooperación

En su opinión, el principal reto está en "hacer una radio que se parezca al país que somos y queremos ser", que cuente historias de vida y que siga siendo creíble, que es la mayor fortaleza de los medios estatales de comunicación en Cuba".

Desde 2011, cada 13 de febrero el mundo homenajea a los hacedores de la radio, después que la Asamblea General de la ONU emitiera una resolución aprobada por la XXXVI Conferencia General de la UNESCO, en que se proclamó el Día Mundial de la Radio.

Según Paredes, periodista de la emisora Radio Rebelde, no pocos pensaron que con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la radio apagaría su sonido.

"Pero pasó todo lo contrario, porque ya este medio traía de ventaja su fortaleza mayor, que es la inmediatez", afirmó.

Además: Día Mundial de la Radio: 'Diálogo, tolerancia y paz'

Paredes agregó que "un periodista de radio, hoy en Cuba, no concibe su cobertura periodística sin tributar para el espacio digital, sin poner el contenido en la red de redes. Entonces, además de seguir defendiendo la radio tradicional, que en Cuba cuenta con gran credibilidad, también hoy somos video, texto, imágenes, audio, somos un multimedio".

© AP Photo / Radio Rebelde, la emisora clandestina que fundó el Che Guevara en Cuba

En 2012 se creó el Comité Internacional del Día Mundial de la Radio, impulsado por la Academia Española de este medio de comunicación, para promover y prestigiar la labor de los radialistas en todo el planeta.

La comunicadora piensa que el desafío de la radio actual se encuentra donde están los mismos retos del periodismo actual, procurando hacer "una radio que informe, que opine, que investigue y que siga entreteniendo, dando opciones a su audiencia que en nuestro país (Cuba) es muy leal".

El sistema nacional de la radio en Cuba está integrado por 99 emisoras estatales —94 transmiten en vivo por Internet-, una de ellas con señal internacional (Radio Habana Cuba), seis nacionales, 19 provinciales y 73 municipales.

El 22 de agosto de 1922 iniciaron en Cuba, por primera vez, las emisiones experimentales de radio a través de la señal 2LC, propiedad de Luis Casas Romero, y la primera emisora que operó oficialmente en la isla fue la PWX, fundada el 10 de octubre del mismo año, fecha en que se registra oficialmente el nacimiento de la radiodifusión en el país.