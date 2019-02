Interventor de Táchira: comenzar una guerra en Venezuela sería incendiar la región

"Si se inicia una guerra en Venezuela, se incendiaría toda la región, y millones de refugiados irían a parar no África, sino a los Estados Unidos, se tendría que preparar Estados Unidos, entonces que se lo piense muy bien", añadió en declaraciones ofrecidas a Sputnik.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Guaidó no excluye "autorizar" una intervención en Venezuela

Bernal, fue nombrado "protector" del estado Táchira por el presidente Nicolás Maduro, luego de que en ese estado ganara la opositora Laidy Gómez como gobernadora.

Esta entidad del oeste venezolano, se encuentra en tensión desde el pasado 2 de febrero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora), Juan Guaidó, anunció que llegaría un cargamento de medicamentos e insumos hospitalarios.

La oposición venezolana ha convocado para el próximo 12 de febrero una movilización, en la que exigirán a las autoridades que permitan el acceso de la ayuda humanitaria, por lo que esa fecha se ha convertido en un día clave para los representantes de ese sector, y a juicio de Bernal, no pasará de ser "un show".

"La oposición tiene no sé cuántos años con fechas, primero que el Gobierno iba a caer el 23 (de enero), no pasó; el 10 (de enero), no cayó; el tampoco 2 (de enero) no cayó, y el 12 podemos asegurar que no sucederá nada, seguramente van a hacer un show", añadió.

Temas relacionados: Incertidumbre en frontera colombo-venezolana por llegada de ayuda humanitaria a Cúcuta

© AFP 2018 / Brendan Smialowski ¿Tiene EEUU listo un plan de intervención militar en Venezuela?

Si intentan ingresar los camiones con cargamentos de medicinas, expuso el interventor de Táchira, los representantes del oficialismo harán un cordón humanitario para evitar su paso.

"A nosotros no nos quita eso el sueño, no vamos a caer en ninguna provocación, no vamos a hacer lo que ellos quieren, nuestra Fuerza Armada está en la frontera y si intentan pasar, haremos un cordón humanitario del lado de acá", expuso.

En medio de esta situación, la oficina de migración de Colombia anunció que revocaría a más de 300 funcionarios y allegados del Gobierno venezolano, sus permisos de movilidad fronteriza, entre ellos a Bernal, también comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

"Eso no nos quita el sueño, por mi pueden agarrar todas sus visas y hacer con ellas lo que quieran, yo no tengo que salir de mi país, yo nacía aquí, trabajé aquí y moriré aquí", sostuvo.

Radio: "La ayuda humanitaria es un Caballo de Troya: detrás vienen balas y bombas"

La tensión entre Colombia y Venezuela se ha incrementado en las últimas dos semanas.

© REUTERS / Carlos Eduardo Ramirez "Venezuela no caerá en provocaciones de Colombia"

Cúcuta, ciudad del departamento Norte de Santander, se ha convertido en el centro de recepción de medicamento e insumos médicos donados por países como Canadá, Alemania, Estados Unidos y Puerto Rico.

Desde allí, las autoridades neogranadinas, junto a representantes de organizaciones no gubernamentales, han dicho que ingresarán la ayuda humanitaria hacia Venezuela, por uno de los puentes que conectan estos dos países.

La ONU instó el viernes a las autoridades venezolanas a permitir la entrada de medicamentos y alimentos que llegaron a Colombia para ingresar a Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano ha advertido que no autoriza el acceso de estos cargamentos a su país, y los ha calificado de limosnas, a la par, a pedido reformar la presencia militar en sus fronteras.