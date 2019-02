Parlamentaria de Ecuador pide diálogo y elecciones legislativas anticipadas en Venezuela

"El planteamiento de Montevideo para que el diálogo resuelva la crisis y construya la paz es el único camino (…) al que podrían unirse elecciones parlamentarias anticipadas", dijo Cárdenas.

El miércoles, representantes de los gobiernos de México, Uruguay y de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) se pronunciaron por el diálogo para devolver la paz y la estabilidad política y social a Venezuela.

© AP Photo / Matilde Campodonico Reunión del Grupo de Contacto: "La situación en torno a Venezuela se irá complicando"

Cárdenas enfatizó que esa es la única vía y agregó que "no se trata de si nos gusta o no el presidente (Nicolás) Maduro; es cuestión de principios democráticos básicos; un presidente no se autoproclama, se elige en las urnas con el voto popular, y el presidente Maduro fue electo en las urnas con más del 67% de los votos".

Cárdenas rechazó el llamado del denominado Grupo de Contacto que instó a la convocatoria a elecciones presidenciales "libres, transparentes y creíbles" para alcanzar una solución pacífica a la crisis.

Dijo que en Venezuela se han realizado 25 elecciones en los últimos 20 años, por tanto no se puede pensar que haya una dictadura en ese país, y no tiene sentido pedir nuevas elecciones presidenciales.

Según Cárdenas, la actual crisis de Venezuela obedece a "un intento de golpe de Estado, direccionado por Estados Unidos. Todos sabemos que lo que quiere el imperialismo norteamericano es evitar que Venezuela se recupere y procurar que empeore la situación para justificar su intervencionismo".

Cárdenas también dijo que es importante el llamado que se ha hecho a 50.000 cuerpos de milicias combatientes para que respalden al presidente Maduro y a las Fuerzas Armadas.

Hizo un llamado a Latinoamérica y al mundo para pedir la paz de la región y el respeto irrestricto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos.

Venezuela atraviesa una crisis económica y política que se agravó el 23 de enero, después de que el jefe de la opositora Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, en desacato desde 2016), Juan Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado" del país.

Inmediatamente fue reconocido por EEUU, 11 de los 14 países integrantes del Grupo de Lima y varios de los Estados miembros de la Unión Europea, con algunas excepciones como Italia.

Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.