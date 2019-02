Canciller uruguayo: proclamación de Guaidó es más ilegítima que Gobierno de Maduro

“Si se habla de la ilegitimidad el Gobierno de Maduro, francamente tanto o más ilegítimo es la autoproclamación (de Guaidó)”, afirmó el canciller en el programa En Perspectiva de la emisora local Radiomundo.

En la autoproclamación del titular de la Asamblea Nacional venezolana (parlamento de mayoría opositora) está “la dificultad de que hay países que reconocen a Juan Guaidó; no me voy a pronunciar sobre los argumentos que tiene Guaidó para autoproclamarse, pero no son coincidentes con los del artículo 233 de la Constitución venezolana al cual apela”, dijo el ministro.

El 23 de enero pasado, Guaidó se autoproclamó como presidente “encargado” de Venezuela luego de que Maduro asumiera el 10 de ese mes su segundo mandato consecutivo para el periodo 2019-2025.

El titular del parlamento venezolano cree que Maduro está “usurpando” el poder debido a que entiende que fue elegido en elecciones “fraudulentas”.

Guaidó apeló al artículo 233 que prevé la figura de presidente encargado para situaciones de ausencia absoluta del presidente.

Nin Novoa agregó que Guaidó “anda nombrando embajadores y no tiene instrumentos ni medios para hacerlo”.

Esta semana Uruguay se sumó a dos propuestas para intentar solucionar la situación de crisis política y social que vive Venezuela: el Mecanismo de Montevideo y el Grupo Internacional de Contacto (GIC).

El Mecanismo de Montevideo propone un proceso en cuatro fases, diálogo inmediato, negociación, acuerdos e implementación, sin mencionar de antemano la necesidad de llamar a elecciones.

El GIC plantea forjar apoyo internacional para una solución “pacífica, política, democrática y propiamente venezolana” de la crisis, que suponga la convocatoria a “elecciones libres y transparentes”.

Nin Novoa afirmó que le preocupa “la intransigencia de Guaidó (…) Dice a todo no: No a las elecciones, no al diálogo, no a nada… Me preocupa mucho la intransigencia, porque no se llega a ningún puerto seguro”.

Ante la consulta de si Maduro no es igual de intransigente, el ministro respondió que “son los dos iguales, por eso hay que buscar una salida (…) Guaidó no quiere elecciones, Maduro por lo menos habló de elecciones parlamentarias, lo que hay que convencerlo es que haga las dos”, respondió el ministro.

La hoja de ruta planteada por Guaidó incluye la salida de Maduro, la instalación de un Gobierno interino y la celebración de elecciones.

Nin Novoa también respondió a la pregunta sobre cómo hace Uruguay para participar de las dos propuestas con fines diferentes.

“No hay diferencia de criterio porque el criterio es ayudar a una salida pacífica, democrática y de acuerdo a la Constitución y de las leyes venezolanas”, indicó el canciller.

Pese a que el CIG pide que Venezuela convoque a elecciones, Nin Novoa aseguró que los países de ese grupo no ponen condiciones a Venezuela.

“Debe haber elecciones porque no puede haber un país con dos presidentes”, afirmó.

Además, destacó que Uruguay quitó cinco precondiciones que estaban en el borrador de la declaración del GIC en “una reunión muy trabajosa”.

Una de esas condiciones era “la liberación de presos políticos”, otra la de “una observación internacional independiente” y también la de “eliminación de todos los obstáculos para la participación libre e igualitaria de todos los partidos”.

“Todo eso Uruguay lo rechazó”, aseguró Nin Novoa.

La declaración del GIC, de 10 párrafos, fue firmada por Uruguay, la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Bolivia forma parte del GIC, pero no firmó la declaración, mientras México asistió a la reunión, pero solo como observador.

Mientras que el Mecanismo de Montevideo es respaldado por México, Uruguay y 14 países de la Comunidad del Caribe, a los que se sumó el jueves Bolivia.