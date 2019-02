Parlamentaria del Mercosur: Maduro tiene que elegir entre tiempo o sangre

"Decía [el general Juan Domingo] Perón: 'Entre el tiempo y la sangre, siempre el tiempo', y yo creo que Maduro está en un momento parecido de la historia", señaló la legisladora de la fuerza opositora Frente Renovador.

Aunque el mandatario venezolano ha rechazado los términos del acuerdo planteado el 7 de febrero en el Grupo Internacional de Contacto (GIC), que conlleva la celebración de elecciones presidenciales, sí aceptó el Mecanismo de Montevideo impulsado por Uruguay, México, Bolivia y 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

"Si Maduro no va al tiempo, quizás tenga que ir a una nueva elección, porque la otra es la sangre: la propuesta de EEUU y el casi agente de la CIA que es [el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado, Juan] Guaidó, es la sangre; y eso sería terrible", enfatizó.

La conclusión del GIC de proponer una "resolución pacífica, política, democrática" con unos nuevos comicios "libres, transparentes y creíbles" coloca a Maduro en una situación difícil de aceptar para él, razonó la diputada argentina.

"En esta resolución de alguna manera se le pide que haya una nueva elección desconociendo el proceso de mayo pasado [comicios presidenciales en los que Maduro revalidó su mandato], el cual no estuvo cuestionado pero tuvo una gran abstención porque la oposición pidió que no fueran a elecciones", dijo Gil Lozano.

Aquella postura "fue un error gravísimo de esa oposición, que es tan diversa y de tantas voces", consideró la legisladora, integrante del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur.

Ante este escenario, "Maduro en principio aceptaría el mecanismo de reunión que está teniendo el grupo internacional de Montevideo, pero no le va a aceptar esta resolución que conlleva elecciones", añadió.

Este viernes el presidente Maduro dijo en una rueda de prensa que rechaza la declaración del GIC por ser su "parcialización", pero que está dispuesto a recibir a sus enviados si viajan a Caracas.

El Mecanismo de Montevideo sugirió una solución de la crisis venezolana en cuatro pasos: diálogo inmediato, negociación, acuerdos e implementación para que las partes enfrentadas en la nación caribeña encuentren una vía con acompañamiento internacional.

"Éste es un inicio, me quedo contenta porque no está diciendo que no; en cambio, me preocupa más Guaidó y la oposición, que no quieren saber nada del diálogo", indicó la diputada.

El Mecanismo de Montevideo permite que "las partes se avengan y puedan ir armando una estrategia de conversación y encuentro, por lo que todos los esfuerzos son válidos", dijo.

"Así que celebro que aunque no le guste el GIC, surja una manera de crear un consenso, viendo lo que cede cada uno", finalizó Gil Lozano.

La declaración del GIC fue firmada el 7 de febrero en Montevideo por Uruguay, la UE, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Aunque integra el GIC, Bolivia no suscribió el documento, mientras que México participó del encuentro pero decidió no integrar el Grupo de Contacto.