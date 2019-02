La FIFA lamenta las víctimas del incendio en un club de fútbol en Río de Janeiro

É com imensa tristeza que recebemos a notícia do incêndio no centro de treinamento do @Flamengo, no Rio de Janeiro. Os pensamentos e orações de toda a comunidade do futebol vão para as vítimas, suas famílias e a torcida rubro-negra nesse momento de dor. #ForçaFlamengo 🙏⚽️ pic.twitter.com/CTNGZMzJlL