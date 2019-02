Presidente de Costa Rica pide derecho a defensa para exmandatario acusado de abuso sexual

"Hay dos elementos centrales e importantes que hay que considerar en este tema. Uno, todo lo que tiene que ver con las garantías para las mujeres denunciantes. (…) Y, en el caso también del señor expresidente, tiene que garantizarse su derecho a la defensa. Esto es algo que está en los estrados, en el Poder Judicial, y debe de seguir su debido proceso y que ahí se establezca la verdad de los hechos", sostuvo Alvarado en su cuenta de Twitter.

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 6, 2019

​El 6 de febrero Arias fue denunciado de violación sexual, supuestamente cometida en 2014 contra una médica y activista a favor del desarme nuclear, quien afirmó que el exmandatario le tocó los senos y le penetró la vagina con los dedos.

Activista antibélica denuncia a expresidente de Costa Rica Óscar Arias por agresión sexual

Arias rechazó la acusación, según la publicación local Semanario Universidad.

La periodista de Human Rights Watch, Emma Daly, y la comunicadora Eleonora Nono Antillón denunciaron el miércoles que también fueron abusadas por el exmandatario, informó el diario La Nación.

"Éramos muchos periodistas en el Hotel Real Intercontinental de Managua (…) en eso veo al presidente Arias (…) Él me reconoció y (…) le hice una pregunta, no recuerdo cuál y, en vez de responderme, me mira y con la mano me toca como debajo del cuello y tira su mano por mi cuerpo entre mis senos y me dice "oye, pues no llevas sostén". Y me quedé tan sorprendida que lo único que le respondí fue "pero sí lo llevo", dijo Daly.

Por su parte, Nono Antillón afirmó que cuando tenía 25 años, siendo asesora de Arias, el exmandatario le tomó su mano y se la puso en su "pene erecto".

Arias, abogado, economista y politólogo, recibió el Nobel de la Paz en 1987 por su papel en las negociaciones que pusieron fin a los conflictos armados de América Central de la década de 1980.