Uruguay y México propondrán tres mediadores para la crisis venezolana

El "Mecanismo de Montevideo", que será propuesto el 7 de febrero en una reunión con la Unión Europea, ocho países del bloque, Bolivia, Ecuador y Costa Rica se iniciaría con el "diálogo inmediato (…) y la generación de condiciones para el contacto directo entre los actores" en Venezuela, dijo el ministro uruguayo Nin Novoa.

Las personas propuestas para una potencial mediación son el excanciller uruguayo y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, el excanciller mexicano Bernardo Sepúlveda y la exsubsecretaria general de la ONU, Rebeca Grynspan, quien encabeza la Secretaría General Iberoamericana.

Luego del diálogo inmediato, el segundo paso propuesto es "negociación y presentación de resultados del diálogo, con puntos en común y un espacio para la flexibilización de las posturas", describió Nin Novoa.

El tercer paso sería "el compromiso y la suscripción de acuerdos" y el cuarto corresponde a la "implementación y materialización de los acuerdos, con acompañamiento internacional", concluyó.

Los dos gobiernos insistieron en que este mecanismo no supone condiciones para iniciar el diálogo, como la eventual celebración de elecciones presidenciales.

"Si pedimos elecciones en tal momento estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo", justificó el ministro uruguayo.

Ebrard comentó que "esta es la propuesta que vamos a sostener y compartir con la Unión Europea (UE); no creo que haya nadie que pueda sostener que no hay que comunicarse, porque sin comunicación entre las partes no hay nada".

El secretario Ebrard añadió poco después en su cuenta de Twitter que se acordó la participación de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) en el Mecanismo de Montevideo.

El ministro mexicano se reunió este miércoles en la capital uruguaya con una delegación de la Caricom.

Para el 7 de febrero, es prevista una reunión del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, que la UE busca instalar junto a ocho países europeos, además de Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Uruguay.

México aclaró que no haría parte de ese grupo de contacto, aunque sí participará de la reunión.