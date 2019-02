Activista antibélica denuncia a expresidente de Costa Rica Óscar Arias por agresión sexual

"Cuando terminamos (la reunión) yo me levanté dándole la espalda. Entonces, él me agarró por detrás y me tocó los senos. Yo le dije que no y que él estaba casado. Fue lo único que se me ocurrió decirle. (…) Y cuando no reaccionó a eso yo no sabía qué decirle, porque yo tenía este miedo de que si lo rechazaba él ya no iba a colaborar con nosotros", declaró la activista al Semanario Universidad detallando la agresión.

La mujer, de quien no se reveló el nombre, presentó la denuncia penal el 4 de febrero.

Según la activista, el ataque ocurrió el 1 de diciembre del 2014, cuando ella, que tenía por entonces 30 años, visitó al expresidente por temas relacionados al desarme nuclear.

En aquel momento, ella lideraba la filial en Costa Rica de una ONG internacional dedicada a abolir las armas nucleares y había conocido al expresidente por su madre, quien fue diputada en ese país.

La médica sostuvo que asistió a la casa de Arias para entregarle una carpeta sobre la campaña antinuclear, ya que él los estaba ayudando en la causa.

"No me acuerdo bien qué me respondió él, pero me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me tocó toda y me besó. Y después dijo que me esperara un toque y se salió de la oficina. Yo estaba como que no sabía qué hacer, me sentía atrapada en ese momento", agregó.

© REUTERS / Tony Gentile Papa Francisco: América Latina vive una "plaga" de femicidios

La activista contó lo sucedido a varias personas de su entorno ya que durante semanas Arias intentó comunicarse con ella por teléfono y por correo electrónico, contactos que la denunciante no contestó por temor a volver a encontrarse con el expresidente.

De acuerdo a la publicación, en ninguna de esas comunicaciones Arias alude a la reunión que sostuvieron en su casa sino que le envía información sobre temas antibélicos y le dice que quiere hablar con ella.

En tanto, Arias rechazó la acusación de violación y afirmó que ejercerá su defensa sin realizar más comentarios.

"En mi vida pública he impulsado la igualdad de género, pues considero que es un medio indispensable para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las personas. Siendo que, según se informa, existe una denuncia formulada en mi contra, ejerceré mi defensa ante los Tribunales de Justicia y no realizaré más comentarios públicos sobre este tema", agregó.

Además: "Suelten" el poder: el pedido de ONU Mujeres a los hombres

Arias, quien es abogado, economista y politólogo, recibió el Premio Nobel en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de la década de 1980.