Venezuela espera que en la reunión de Montevideo se respete su Constitución

"El Gobierno de Venezuela estará muy atento a examinar lo que ocurre en esa reunión convocada para Montevideo, y espera que lo que allí se converse sea sobre la base del respeto a la soberanía nacional", señaló a Sputnik el embajador Valero.

En cuanto a las conclusiones, recomendaciones o iniciativas que puedan surgir de esta reunión, Valero dijo que el Gobierno de Venezuela está abierto a las sugerencias, siempre que estas no atenten contra su Constitución y que "no se pretenda imponer formatos".

"Esperamos que no se pretenda usar una metodología que pudiera quebrantar los fundamentos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) Es una reunión que no sabemos sus alcances, no sabemos cuáles van a ser sus conclusiones, por eso digo que estamos a la expectativa, estamos esperando a ver cuáles van a ser los resultados", añadió.

Jorge Valero dijo que la próxima semana se reunirá con el equipo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con el fin de fijar la fecha de su visita a este país.

"La semana próxima vamos a sostener una reunión, yo me voy a reunir con el equipo de Bachelet para poner la visita a Venezuela en su agenda", dijo Valero.

El envío de ayuda humanitaria a Venezuela es una excusa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para provocar una guerra en esta nación caribeña, dijo Jorge Valero.

"El Gobierno de Trump está usando esta excusa de la ayuda humanitaria para desatar una guerra que tendría catastróficas consecuencias en el orden humanitario (…) no se puede pretender usar este noble propósito para justificar una guerra contra Venezuela", expuso.

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, transita el camino de la derechización y busca compartir el espacio de la ultraderecha española con el Partido Popular y otras corrientes, dijo el embajador.

"Pedro Sánchez, desafortunadamente, está transitando el irrenunciable camino de la derechización del Gobierno español, pretende prácticamente compartir el espacio de la ultraderecha con el Partido Popular y con otras corrientes ultraderechistas en ese país", dijo Valero.

El diplomático, que representa a su país ante las agencias de la ONU en Ginebra, aseguró que Sánchez, "desanda el camino histórico que ha recorrido el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), que nació como un partido popular y, su propio nombre lo indica, un partido obrero".

