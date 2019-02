Presidente de Venezuela alerta sobre guerra mediática en jornada con intelectuales

“Estamos en una guerra mediática permanente… La guerra mediática es anormal, por redes sociales, que ya nos invadieron”, dijo Maduro en la noche del 4 de febrero, desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas.

El presidente repasó los “ataques” que sufre su país pero aseguró que su país está venciendo a los enemigos como el Grupo de Lima.

“Yo cuando leí me dio ganas de vomitar y me reí a la vez… pero me dije que le estamos ganando al cartel de Lima y todos estos gobiernos de derecha impopulares e inquisidores”, ironizó Maduro.

El Grupo de Lima se reunió el 4 de febrero en la capital canadiense para reafirmar su apoyo al autoproclamado presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, y avanzar en su estrategia para que el jefe de Estado Nicolás Maduro convoque a elecciones.

© AP Photo / Ariana Cubillos

El Grupo de Lima surgió en agosto de 2017 para hacer seguimiento permanente a Venezuela y contribuir a una salida negociada ante la "profunda crisis que padece" ese país, según sostienen los países que lo integran.

Además, el presidente insistió en cómo los medios internacionales insisten en demonizarlo y acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de rendirse ante los encargos del Gobierno de EEUU.

Sin embargo, más allá de los problemas que enfrenta Venezuela enumerados por Maduro el presidente fue optimista al cerrar su discurso.

“El siglo XXI es nuestro siglo y nada ni nadie nos arrebatará”, aseguró el mandatario.

Venezuela atraviesa una crisis económica y política que se agravó el 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, de mayoría opositora), Juan Guaidó, se juramentara como "presidente encargado" del país.