Justicia panameña niega fianza a expresidente Martinelli

La evidencia presentada en el auto de apertura del juicio oral "es suficiente para indicar que la situación en relación con este proceso (…) no ha variado. Estimamos que lo más prudente es negar la solicitud de fianza de excarcelación solicitada por la defensa del expresidente de la República", dijo el juez Justo Vargas en una audiencia transmitida por el Poder Judicial.

Martinelli es acusado por la Fiscalía de realizar supuestas interceptaciones de comunicaciones de opositores, periodistas y activistas.

La acusación alega que Martinelli ordenó espiar al menos a 150 personas y pide 21 años de cárcel para el exmandatario.

El juez señaló que el expresidente no se puso de manera voluntaria a disposición ante la justicia, sino que tuvo que ser extraditado.

En la audiencia, Martinelli dijo que es inocente y que su acusación es un proceso político.

"Yo no soy una persona que me voy a fugar, yo no tengo ni tarjetas de crédito, yo he venido aquí para correr para diputado y alcalde (…) Lo que me quieren a mí es inhabilitar, esto es un proceso político, yo soy inocente, le pido por todo el bienestar del sistema penal acusatorio que usted me conceda esta fianza", dijo el expresidente al juez.

El abogado de Martinelli había ofrecido la posibilidad de que el expresidente entregara sus dos pasaportes, se le colocara un sistema de ubicación y que se le estableciera la obligación de reportarse cada quince días con el objeto de que saliera de la cárcel.

El abogado Alfredo Vallarino dijo además que el estado de salud de Martinelli no es el mejor y presentó dos informes médicos elaborados por cardiólogos, quienes recientemente lo evaluaron, dijo el Poder Judicial en su página web.

Tras la resolución del juez de Garantías, la defensa del expresidente anunció el recurso de apelación y Vargas fijó como fecha de audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones el 11 de febrero a las 10:00 hora local (15:00 GMT).

Martinelli es candidato por el Partido Cambio Democrático para el cargo de alcalde de Panamá y diputado.

Al no existir una sentencia judicial final, el exmandatario puede presentarse como candidato.

Martinelli estuvo preso durante un año en EEUU mientras se sustanciaba su juicio de extradición a Panamá.