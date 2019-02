Cancillería de Colombia niega haber dado aval a exsenadora de izquierda para reunión ELN

"El canciller [Carlos Holmes Trujillo] no tiene competencia para impedir el viaje al exterior de ningún ciudadano que desee hacerlo cumpliendo con los requisitos, ni competencia para dar autorizaciones para dialogar con grupos armados ilegales, la cual, en todo caso, no fue solicitada", señaló la Cancillería en un comunicado.

Más temprano, este lunes, se conoció que Córdoba se reunió en La Habana con los delegados de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de sostener un encuentro en Bogotá con el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y una reunión con el canciller Trujillo a fin de que se reactivaran los diálogos de paz, los cuales permanecían suspendidos desde agosto pasado.

Según el comunicado de la Cancillería, la reunión entre Trujillo y Córdoba se dio el 8 de diciembre en la sala VIP de Cancillería en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

"El canciller no fue advertido previamente por parte de la señora Piedad Córdoba sobre los temas a tratar; en dicho encuentro se trataron varios asuntos, entre ellos, el de un viaje a Cuba que haría por motivos que no precisó y respecto de los cuales el canciller no preguntó", señaló el organismo.

Asimismo, indicó que dado que Córdoba aludió al ELN en su conversación, Trujillo "procedió a informarle la política del presidente Iván Duque respecto a ese grupo armado ilegal", según la cual la guerrilla debía dejar en libertad a todos los secuestrados que tiene en su poder y cesar los atentados a la infraestructura del país como condiciones para que los diálogos se reanudaran.

La Cancillería agregó que Trujillo informó de ese encuentro al alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien, según el Gobierno, es el único autorizado para sostener encuentros de paz con el ELN.

El ELN mantenía diálogos públicos de paz desde febrero de 2017 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero los mismos fueron suspendidos el pasado 7 de agosto, cuando Duque asumió la Presidencia.

Sin embargo, a raíz del atentado del pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que se cobró la vida de 21 estudiantes de esa institución y que dejó 68 más heridos, el Gobierno canceló los diálogos de manera unilateral y reclamó a Cuba que entregue en extradición a los diez delegados de paz que permanecen en la isla.

Según algunos sectores, la reunión de Córdoba con el ELN en Cuba demostraría que el Gobierno sí mantuvo acercamientos de paz con esa guerrilla y que como tal no tiene justificación para desatender el protocolo de ruptura de negociaciones de paz con los delegados del ELN en La Habana, a los cuales levantó la suspensión de órdenes de captura y pidió a Interpol que emita circulares rojas en su contra.

Cuba, por su parte, sostiene que respetará el protocolo, así como también lo señaló el Gobierno de Noruega, que hace parte de los países garantes junto con Venezuela, Chile y Brasil.

El Gobierno colombiano sostiene que desconoce el protocolo de ruptura de negociaciones porque, entre otras cosas, no se ha reunido con los delegados del ELN, no ha firmado ningún protocolo y porque las reglas cambiaron cuando la guerrilla cometió el atentado, el cual es calificado como terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El protocolo señala, entre otras cosas, que en caso de una ruptura de los diálogos de paz, el Gobierno colombiano debe permitir el retorno al país de los delegados del ELN, para lo cual las partes contarán con dos semanas para planear dicho regreso, cuyo procedimiento será redactado en conjunto con los países garantes.