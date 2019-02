Seguidores de Maduro repudian reconocimiento europeo a Guaidó

"Es un abuso, ya que el presidente Nicolás Maduro no se sentó allí porque él quiso, lo sentamos nosotros, los venezolanos; nadie tiene por qué venir a darle órdenes a los venezolanos, nosotros respetamos la Constitución, y la Unión Europea tiene que respetar a nuestro presidente", dijo Mercedes Ramos a Sputnik.

El 4 de febrero venció el plazo de ocho días que dieron un grupo de países miembros de la Unión Europea (UE) al Gobierno de Maduro para convocar elecciones, transcurrido el cual reconocieron a Guaidó como presidente interino.

A ellos se sumaron otros países de la UE.

España, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Portugal, Alemania, Holanda, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Luxemburgo y República Checa reconocieron a Guaidó.

El venezolano Mervis Rojas, oficialista, opinó que ese reconocimiento carece de validez.

"Nadie puede reconocer a un presidente que no elegimos los venezolanos, eso no tiene sentido, porque el 20 (de mayo de 2018) nosotros salimos a votar, y reelegimos a nuestro presidente y es él quien tiene que ocupar el cargo, y lo digo, Guaidó aquí no tiene vida", expresó.

Antonio Ordoñez opinó por su parte que serán los venezolanos quienes desconozcan a la UE.

"Dicen ahora que desconocen a nuestro presidente que fue votado por nosotros, nosotros los vamos a desconocer a ellos, porque no son más que nosotros", protestó.

La jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, aclaró sin embargo que el bloque "ya tiene una clara posición común sobre Venezuela que radica en que la UE no reconoce las elecciones celebradas el año pasado como legítimas y reconoce como institución legítima del país la Asamblea Nacional."

El reconocimiento de otros Estados "es competencia y prerrogativas de los Estados miembros" y no de la UE, subrayó.

La UE, que promueve la creación de un grupo de contacto internacional para impulsar nuevas elecciones en Venezuela, se abstiene de momento de pronunciarse sobre Guaidó pues las medidas de política exterior deben ser adoptadas por unanimidad.

Italia, que no comparte las posturas de otros países del bloque, ejerció su veto para evitar un pronunciamiento de la UE sobre Guaidó.

Maduro repudió la decisión del presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, de reconocer a Guaidó y dijo que sus manos quedarán manchadas de sangre si se concreta una acción militar en Venezuela.

"Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de (el ex jefe del Gobierno español) José María Aznar (1994-2004), en la guerra de Irak", dijo Maduro en un acto militar en el estado de Aragua (norte).

Caracas acusó a la UE de plegarse al plan del golpe de Estado impulsado por Estados Unidos y anunció que revisará sus relaciones diplomáticas con los países que integran el bloque.

La crisis venezolana se agravó el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Guaidó, se autoproclamó presidente encargado apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura para situaciones de ausencia absoluta de la figura presidencial.

Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.