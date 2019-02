La CIDH, preocupada por el alarmante número de feminicidios en Brasil

"La CIDH manifiesta su preocupación ante la alarmante prevalencia de asesinatos de mujeres por razones de género en Brasil, dado que al menos 126 mujeres han sido asesinadas en el país desde el inicio del año", destacó la comisión en un comunicado.

Según datos de la ONU, el 40% de los asesinatos de mujeres en América Latina y el Caribe se produce en Brasil.

La CIDH destaca que los asesinatos de mujeres no son un problema aislado, sino sintomáticos de un patrón de violencia de género que es resultado de "valores machistas profundamente enraizados en la sociedad brasileña".

La comisión ve como positivos algunos avances de los últimos años, como la aprobación de una ley que tipifica el feminicidio, pero advierte que el Estado es ineficiente porque no consigue proteger a las mujeres que denuncian a sus agresores, por ejemplo.

"Resulta inadmisible que mujeres con órdenes de protección sean asesinadas, que no dispongan de suficientes refugios o que sus denuncias no sean debidamente tomadas en consideración", lamentó en la nota oficial la presidenta de la CIDH y relatora para los Derechos de las Mujeres, Margarette May Macaulay.

La CIDH recuerda que en muchos casos los agresores eran o habían sido pareja de las víctimas, que casi la mitad de los homicidios de mujeres en Brasil son cometidos por arma de fuego, y en la mayoría de casos, en sus propias casas.

En este sentido, diversas organizaciones subrayaron recientemente que las tasas de feminicidio podrían agravarse tras el decreto aprobado por el Gobierno de Jair Bolsonaro, que facilitó la tenencia de armas de fuego.

​La CIDH hace una llamada de urgencia al Estado brasileño para que refuerce los mecanismos de prevención y de protección para erradicar la violencia, y que ejecute políticas públicas para erradicar estereotipos de género discriminatorios.

También ve necesario reforzar la capacitación, con perspectiva de género, de los agentes del Estado que atienden a mujeres víctimas de tentativas de asesinato, ya sea a nivel policial, investigativo o judicial.