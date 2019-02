La tensión se apropia de las calles de Caracas en jornada de las manifestaciones

"Es una gran pregunta, yo no sé qué pasara, pero puede pasar de todo aquí, esperemos que todos puedan manifestarse en paz y que no tengamos que lamentar muertos", respondió a Sputnik, Juan Fernández un abogado de 45 años que aseguró que no asistirá a ninguna de las convocatorias.

Tanto el Gobierno como la oposición llamaron a los venezolanos a manifestarse con distintas consignas.

Los oficialistas, que celebran los 20 años de la asunción del chavismo al Gobierno, se reunirán a las 15.00 GMT en la icónica avenida Simón Bolivar ubicada al oeste de la capital para escuchar al presidente Nicolás Maduro.

"Hoy se cumplen 20 años de trabajo, luchas, avances y logros importantes, a pesar de las dificultades y las conspiraciones imperiales. La Revolución Bolivariana es un pueblo que decidió ser libre para reivindicarse, de la mano de nuestro comandante (Hugo) Chávez (1954-2013). ¡Felicidades a todos!", publicó Maduro en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, la oposición liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, pidió a los venezolanos que apoyen su iniciativa para pedirle al presidente Maduro que deje el cargo, que se establezca un periodo de transición y se acepte la entrada de ayuda humanitaria.

La concentración de la oposición será en el este de Caracas en la localidad de Las Mercedes donde se espera que Guaidó hable a las 16.00 GMT.

A primeras horas de esta mañana, hora local, se podían ver vehículos de la Policía Nacional Bolivariana ubicados en distintos puntos cercanos a la locación de encuentro de los opositores.

Esta situación preocupa a los habitantes capitalinos y miran con escepticismo que la marchas puedan solucionar la situación que atraviesa el país.

"Algo tiene que cambiar, no sé si las marchas lo solucionan, hace tiempo que vemos marchas de un lado y del otro y lo único constante son los muertos", dijo Laura Trías, una empleada de un restaurante.

En los últimos años, Venezuela enfrenta de manera esporádica una serie de manifestaciones organizadas por grupos opositores con el fin de impulsar el fin del gobierno chavista.

En 2014, las conocidas guarimbas, que realizaban cortes de rutas y enfrentamientos, dejaron decenas de muertos, luego en 2017 otras manifestaciones populares opositoras aumentaron las víctimas mortales en más de un centenar.

El Gobierno rechaza estas manifestaciones y las tilda como un instrumento de EEUU para derrocar al Gobierno de Maduro con la ayuda de la "derecha venezolana y la oligarquía Colombiana".

La tensión en Venezuela, que vive una crisis política y económica de varios años, se incrementó luego de que el 10 de enero pasado Nicolás Maduro juró su segundo mandato consecutivo y no fue reconocido por la oposición y por varios países.

Como consecuencia, el 23 de enero pasado, el titular de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora), Juan Guaidó, se autoproclamó presidente "encargado" de Venezuela y logró el respaldo de EEUU y varios países de la región.

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.