El Salvador elige presidente con la incertidumbre de qué ocurrirá en segunda vuelta

"Está por definirse qué candidato pasaría a segunda vuelta (junto a Bukele), si el de Arena (Carlos Calleja) o el del FMLN (Hugo Martínez)", explicó el especialista, quien añadió que "hay varios escenarios".

Según Palomo, se descuenta que Bukele, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), pasará a la segunda vuelta este domingo; sin embargo, pese a la importante distancia con sus competidores que le dan las encuestas, su victoria no está asegurada.

"Se maneja mucho que el voto de Bukele es en buena medida el voto del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), voto de descontento por múltiples razones, entre ellas el desgaste de haber estado gobernando (…) si pasara (a segunda vuelta) el candidato del FMLN, sería bastante imprevisible en cuanto a quién terminaría finalmente ganando", opinó el analista.

El FMLN, antigua guerrilla izquierdista, gobierna El Salvador desde 2009.

El otro escenario, esto es, un pasaje a segunda vuelta del candidato de la Arena (Alianza Republicana Nacionalista), podría significar la victoria de Bukele.

"Si se diera que pasara Carlos Calleja se puede pensar que el electorado del FMLN más afín a Bukele podría decantarse por terminar votando por él, y al final terminaría dándole la victoria definitiva", expresó el especialista de la organización por la Transparencia, la Contraloría Social y los Datos Abiertos (Tracoda).

Arena gobernó El Salvador entre 1989 y 1999.

Precisamente, una victoria de Bukele podría significar la primera vez en tres décadas que un candidato que no pertenece a los dos partidos tradicionales del país centroamericano llegue a la presidencia.

Hastío

Para Palomo, las grandes chances que tiene el candidato de GANA de ser el próximo presidente se explican en buena medida por el descontento de la población con los partidos tradicionales.

"La gente está bastante cansada de los últimos 25-30 años de gobiernos de Arena y del FMLN; no se han resuelto los problemas de fondo que se vienen arrastrando, como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo (y) la corrupción galopante que todavía persiste en la administración del Ejecutivo", observó el analista.

En este escenario, los salvadoreños están viendo en Bukele una alternativa al binomio Arena-FMLN, que ha sido fuertemente criticado por el empresario de 37 años.

"Esta figura, que se vende como nueva y que ha luchado y que ha expresado públicamente su disgusto con los dos partidos, y que en público les ha llamado la atención y les ha retado, creo yo que la gente termina simpatizando con él, y eso hace que el fenómeno se expanda, que la gente sienta afinidad y diga: "sería bueno probar una nueva alternativa", dijo Palomo.

Outsider nacido dentro del sistema

Pese a que suele presentarse como un "outsider", como alguien surgido fuera del sistema político, Bukele ocupó cargos ejecutivos durante seis años, la mayor parte del tiempo como miembro del FMLN.

© REUTERS / Jose Cabezas Candidato derechista Bukele se perfila como ganador de elecciones en El Salvador

Entre 2012 y 2015, Bukele fue alcalde del municipio Nuevo Cuscatlán, en el centro del país, y entre 2015 y 2018 fue alcalde de San Salvador, municipio donde está la capital salvadoreña.

"No se puede decir que es un candidato que viene de afuera. Viene del mismo sistema, lo único que se proyecta como si no lo fuera, pero definitivamente que no es cierto que es un outsider", afirmó Palomo.

Para el especialista de Tracoda, la estrategia de Bukele, quien se centró en las redes sociales y evitó debatir con sus contendores, es similar a la del presidente estadounidense Donald Trump.

"A pesar de que vende y que dice que son nuevas ideas, nueva forma de hacer política, en realidad tiene muchas de las mañas de los viejos partidos; por ejemplo, y hay investigaciones periodísticas de ello, utiliza redes de bots en Twitter, (y) ha creado una serie de medios digitales para esparcir noticias falsas, rumores, para atacar a los adversarios políticos", explicó Palomo.

El analista recordó las amenazas del candidato de GANA contra un periodista luego de que este publicara un informe sobre su persona.

"A la luz de este tipo de cosas puede representar un peligro o puede decirse que es un mini-Trump en potencia; sobre todo cuando ves esas actitudes casi de matón contra medios de comunicación o contra periodistas", observó.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, un total de 5.268.414 personas están habilitadas para votar este domingo en las elecciones presidenciales del país centroamericano.

Además, hay 5.948 personas empadronadas para votar en otros 18 países.

El voto en El Salvador no es obligatorio; en las pasadas elecciones generales, celebradas en 2014, la abstención en la primera vuelta rondó el 45 por ciento.

El próximo presidente de El Salvador asumirá su cargo el 1 de junio.