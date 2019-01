Embajador ruso en Venezuela niega dualidad de poderes en el país

"Claro que (Maduro) lo mantiene (el poder), es que todas las declaraciones sobre dualidad de poderes, a mi parecer, no tienen fundamentos serios", dijo a la cadena Rossiya 1.

El diplomático ruso apuntó que el líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó "presidente encargado" de Venezuela, "no tiene competencias de poder".

Rusia desmiente la presencia de sus empresas militares privadas en Venezuela

"Tal vez se las intenta atribuir, pero en la actualidad no puede ejercerlas", subrayó.

Preguntado sobre los rumores de que un avión ruso llegara a Venezuela para transportar reservas de oro del país sudamericano a Rusia, Zaemski dijo que la embajada no tiene relación alguna con el asunto.

"La embajada no registró solicitud oficial para llegada de ese avión a Venezuela ni documentó negociaciones al respecto, así que no puedo comentarlo porque la embajada no tiene relación alguna con todo eso", afirmó.

El Kremlin dijo que desconoce la información de que el presidente Maduro pretende trasportar las reservas de oro a Rusia, y llamó a los periodistas a tener cuidado con las noticias falsas.

La crisis en Venezuela se agravó el 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora) de Venezuela, Guaidó, se juramentara como "presidente encargado" del país.

Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Varios países del continente americano, con EEUU a la cabeza, desconocieron a Maduro y expresaron su apoyo a Guaidó; México y Uruguay se abstuvieron de hacerlo, ofreciéndose a mediar en una solución política de la crisis; y Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros, reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.