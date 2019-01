Maduro afirma que Trump ha dado la orden de matarlo

"Sin lugar a dudas, Donald Trump ha dado la orden de matarme y le ha dicho al Gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que me maten", dijo Maduro.

© REUTERS / Handout Maduro muestra las pruebas del atentado en su contra (vídeos)

El mandatario añadió que "si a mí me pasara algo algún día, serían Donald Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, los responsables. Mientras tanto me seguiré protegiendo, tenemos buenos sistemas de protección, buena asesoría mundial, y además tenemos la protección mayor, la protección de nuestro Dios creador que me va a dar larga vida".

El 4 de agosto de 2018, dos drones armados explotaron cerca de una tarima donde Maduro encabezaba un acto militar en el oeste de Caracas.

Los drones fueron derribados por funcionarios de seguridad, y un tercero se estrelló contra un edificio cercano.

Al menos 17 personas fueron detenidas, y se acusa al diputado opositor Julio Borges, quien se encuentra en Colombia de ser el autor intelectual.