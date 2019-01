Ministro de Defensa venezolano: no es momento para dudar, sino resistir

CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino López, reafirmó el apego de los militares al actual gobierno de Nicolás Maduro, al subrayar que no es momento para dudar sino resistir.

“No permitamos que el mundo, las redes sociales, que las declaraciones extravagantes de los gobiernos que pretenden aislar a Venezuela nos confundan y nos amilanen. No es momento de confusión, no es momento para estar dudando, es momento para resistir", declaró el ministro durante un recorrido por las instalaciones de Fuerte Tiuna.

El general en jefe Vladímir Padrino López, cuyas declaraciones se recogen el sitio web del Ministerio de Defensa venezolano, iba acompañado por el Estado Mayor Superior ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Al mismo tiempo, el alto cargo militar hizo un llamado para evitar la división de la sociedad venezolana y salvaguardar la paz.

“Nosotros sabemos las consecuencias de la guerra y por eso constantemente estamos llamando a la paz, porque en el momento que eso pudiese suceder, que no va suceder, porque nosotros no somos borregos, ni estúpidos ni imbéciles, no lo somos, entonces vendrá la sangre, muerte, los sepulcros y vendrá la Venezuela dividida y fraccionada lista para ponérsela en bandeja de plata a aquellos que quieren poner sus garras sobre nuestras riquezas", advirtió.

Y agregó que "no podemos darle el gusto a nadie que pretenda dividirnos, fracturarnos en una institución tan fundamental como lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fundamental para la paz de la república".

El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora) de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como "presidente encargado" del país.

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Varios países del continente americano, con EEUU a la cabeza, desconocieron a Maduro y expresaron su apoyo a Guaidó; otros, como México y Uruguay, se abstuvieron de hacerlo ofreciéndose para mediar en una solución política de la crisis; unos terceros, entre ellos, Rusia, China, Irán y Turquía, reafirmaron el respaldo al actual Gobierno venezolano.